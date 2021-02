Nicky Jam confirmó su separación y canceló su boda

El cantante Nicky Jam confirmó su separación de la modelo Cydney Moreau. El puertorriqueño aseguró que fue la cuarentena la que desgastó su relación y decidió cancelar el casamiento.

“La realidad es que la cuarentena afectó la situación y de verdad simplemente no funcionó”, dijo el artista en una entrevista con el programa de Maiky Backstage.

Luego, se refirió a la posibilidad de una segunda oportunidad con la diosa. “Cuando yo me voy no vuelvo. Cuando termino algo es porque ya no hay nada”, disparó.

Nicky Jam y Cydney se conocieron en el rodaje del clip Atrévete en 2019 y el 14 de febrero del año pasado el cantante le propuso matrimonio. “La quiero mucho, la amo y es tremenda persona, tremenda muchacha, pero simplemente como pareja no dio”, dijo después de esta propuesta.

El músico estuvo casado en 2017 con la colombiana Angélica Cruz, pero se divorciaron 18 meses después de la boda.

Sol Pérez habló sobre el romance con Nicky Jam

Entre las grandes conquistas de Nicky Jam, Sol Pérez fue la privilegiada y quien recibió propuestas del músico.

"Ya me habían invitado a su show y dije que voy a ir. Y después me llegó que estaba pidiendo mi celular para ir a cenar. Yo contesté que voy a cenar si van mis amigas también. Con ellas no hay problema, pero una cita a solas, no. No lo conozco, es un poco fuerte", dijo Sol sobre este romance.