Oscars 2020: quiénes serán los encargados de ponerle música a la premiación

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas se prepara con todo para la ceremonia de los Oscars, los premios más importantes del cine a nivel mundial.

Con los artistas nominados preparados para la premiación, se conocieron los músicos que se subirán al escenario principal del Dolby Theater para brindar las inolvidables performances de la velada.

Entre los destacados se encuentran Billie Eilish, la joven revelación que arrasó en los Grammys cantará el tema central del nuevo filme de James Bond, "No time to die". Por su parte, Elton John interpretará la canción por la que está nominado, "I'm gonna love me again", de Rocketman.

De esta manera, la ceremonia tendrá en su escenario a las canciones nominadas en la categoría Mejor Canción Original que completan Randy Newman con "I Can’t Let You Throw Yourself Away" (Toy Story 4); Chrissy Metz cantará "I’m Standing With You" (Breakthrough); Idina Menzel y Aurora con "Into the Unknown" (Frozen 2); y por último, Cynthia Erivo con "Stand Up" (Harriet).