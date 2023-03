Oscars 2023: la alfombra roja cambia de color por un particular motivo

Este domingo, las estrellas que asistan a la gala de los Premios Oscar 2023 desfilarán por una alfombra que no será roja, sino de color champán.



La Academia de Hollywood ya ha desplegado esta alfombra, que se ha elegido por motivos de estilo, según los responsables de la institución.

Jimmy Kimmel, presentador principal de la ceremonia, bromeó sobre la posibilidad de violencia en la ceremonia, pero señaló que el cambio de color de la alfombra demuestra la confianza de que no habrá problemas.



Esta broma hizo referencia a un incidente del año pasado, cuando Will Smith golpeó a Chris Rock durante la ceremonia.

Por qué se cambió la alfombra roja en los Oscars 2023

La decisión de cambiar el color de la alfombra se debe a una solicitud del equipo de decoración de la Academia, que buscaba un estilo que fuera apropiado tanto para el día como para la noche.



La alfombra color "champán" contrasta con las cortinas rojo oscuro y las columnas blancas del teatro, donde se entregan los premios.

La lista de películas que compiten por el título de mejor película incluye "All Quiet on the Western Front", "Avatar: The Way of Water", "The Banshees of Inisherin", "Elvis", "Everything Everywhere All at Once", "The Fabelmans", "Tár", "Top Gun: Maverick", "Triangle of Sadness" y "Woman Talking".



La presentación de la gala contará con la participación de estrellas como Antonio Banderas, Salma Hayek, Nicole Kidman, Glenn Close y Samuel L. Jackson. La Academia espera que esta edición sea libre de incidentes y que la atención se centre en los logros del cine.