Paris Hilton se casó con Carter Reum y así fue su vestido de novia por Oscar de la Renta

Finalmente en el día de ayer, Paris Hilton se casó con su novio Carter Reum; sin lugar a dudas, una de las ceremonias más esperadas y habladas del medio. La expectativa en torno al enlace fue grande, más no mucho se supo de cita, de la que incluso se desconocía el horario.



Tras mucha espera, la heredera de uno de los imperios hoteleros más grandes del mundo compartió en sus redes sociales su primera foto vestida de novia.

Cómo fue el vestido de novia de Paris Hilton

Una placa en la que se la vio radiante luciendo un imponente diseño de Oscar de la Renta con el que caminó hacia el altar en el día más especial de su vida.



En cuanto a lo que se pudo apreciar del diseño, al parecer es un modelo clásico: con corte royal que acompañó con un tupido velo de tul de seda que cubrió su rostro. Además, con escote de delicado encaje, cuello perkins y manga larga.

El vestido que Paris Hilton eligió para su boda by Oscar de la Renta.

Al menos en esta primera imagen, el diseño que Oscar de la Renta eligió para Paris es muy similar al que llevó su hermana Nicky Hilton en 2015 al dar el sí con James Rothschild, en el palacio de Kensington. Se trataba de un vestido by Valentino confeccionado en encaje de guipur color marfil bordado a mano con miles de cristales valorado en 100.000 dólares.

Cómo fue la boda de Paris Hilton

La boda llega nueve meses después de que Reum le pidiese matrimonio a la empresaria durante un viaje. “Cuando encuentras a tu alma gemela, no lo sabes, lo sientes”, escribía ella en Instagram, compartiendo una imagen del anillo de diamantes y esmeraldas que su pareja había elegido.



Paris Hilton estuvo totalmente detrás de los preparativos de su boda, que se celebró en la fabulosa mansión de su difunto abuelo Barron Hilton, magnate del inmenso imperio hotelero, en el exclusivo barrio de Bel-Air, Beverly Hills (California, Estados Unidos).

Paris Hilton y Carter Reum a días de dar el sí quiero.

Contará con tres días de festejos en los que no faltará de nada. Tal y como ellos mismos desvelaron en el podcast This is Paris horas previas al enlace, iba a ser “una boda de cuento”.

Recordemos que hace tan sólo unos días, la pareja decidió hacer algunos cambios en cuanto a la locación del enlace: "Cambió hace más o menos una semana. Ha cambiado varias veces. Originalmente, iban a casarse en la iglesia, pero lo cambiaron hace una semana más o menos. Es un evento de tres días. Se enviaron nuevas invitaciones por correo electrónico el miércoles para confirmar la asistencia, pero todavía no hay ninguna dirección en la lista. Van a filmar hasta la saciedad", reveló una fuente a 'Page Six'.

Cabe destacar además que los tortolitos decidieron mantener total hermetismo ya que quieren guardar todos los detalles para el nuevo docu-reality de Paris Hilton, donde finalmente se revelará el misterio.