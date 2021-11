Phil Collins está envuelto en un escándalo internacional después de que trascendiera los motivos de su divorcio de Orianne Cevey.

La pareja se distanció en 2020 y la mujer contrajo matrimonio con otro artista pero los motivos de este entuerto comenzó ahora cuando ella le reclama parte de su patrimonio después de 20 años de amor.

Según Cevey, Phil Collins no cuida de su higiene personal y lo acusó de no bañarse ni lavarse los dientes durante más de un año. Entre las polémicas declaraciones de la ex esposa del cantante también se incluyen la de su impotencia sexual y la de culparla de consumir alcohol y abusar de medicamentos.

Phil Collins se separó y su ex mujer lo acusa de no bañarse durante dos años. Foto: AFP

Un divorcio lleno de escándalos para Phil Collins

Además de estas duras acusaciones, Phil Collins y Orianne Cevey tienen un oscuro historial en su relación que los llevó a divorciarse dos veces.

El año pasado Orianne se atrincheró en la mansión de Miami que, hasta entonces, había compartido con el músico, y lo hizo junto a su nueva pareja.

Durante este litigio, la mujer había recibido 27 millones de dólares a manera de compensación, luego del primer de divorcio de la pareja que, además, tiene dos hijos en común.