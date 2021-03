Quién es Ryan Eggold, el actor que en "New Amsterdam" le da vida a Max Goodwin

New Amsterdam es un verdadero éxito e incluso una de las series más vistas de Netflix. Es por eso que el actor Ryan Eggold se convirtió en la sensación del momento. Con el lanzamiento de la tercera temporada del drama televisivo que lo catapultó a la fama popular, el joven de 36 años se ha posicionado como una de las revelaciones; pero además, como uno de los galanes más codiciados del momento gracias al papel de Max Goodwin.



Eggold nació el 10 de agosto de 1984 en California, Estados Unidos y desde muy temprana edad manifestó su curiosidad por el mundo del espectáculo. Polifacético, además de la actuación incursionó en el canto, la guitarra, el piano, la dirección cinematográfica y, por si fuera poco, es también dramaturgo.

Ryan Eggold tiene 36 años, una banda de rock y está soltero.

En cuestiones personales, estuvo en pareja con la actriz y cantante Haley Bennett, pero para sorpresa de muchos este amor no prosperó y desde entonces no volvió a blanquear una relación. Actualmente esta soltero y aseguró: "soy el mismo viejo hombre solo y quebrado de siempre".



Sus interpretaciones más reconocidas fueron en el ambicioso proyecto de Blacklist, sin embargo, sus inicios en la actuación datan de mucho antes. Con su banda Eleanor Avenue se ha presentado en una gran cantidad de escenarios en los que sorprende a sus fans al mostrar su habilidad al tocar piano y guitarra. Battle Scars, Lovesong, Related y Daybreak​ son algunos de los títulos que forman parte de su currículum.



Ryan Eggold estuvo en "Beverly Hills 90210"

Aunque pocos lo recuerden, el actor fue parte del spin off de “Beverly Hills 90210”, denominado “90210”, serie en la que encarnó al profesor Ryan Matthews, formando parte del elenco principal hasta la tercera temporada.

Por el contrario, su debut en el cine lo hizo dos años antes, en el 2006 cuando protagonizó el film “The Corruption of Shawn Helm”, un cortometraje producto del ingenio de su amigo de la infancia Brandon Bennett.

Además de conseguir reconocimiento por su papel como el director de New Amsterdam, el Hospital estatal más importante de Estados Unidos; Ryan Eggold es músico, director de cine y dramaturgo.

En 2012 compartió pantalla con Mischa Barton en “I Will Folow You Into The Dark” y también ha hecho lo propio con Toni Collette, James McAvoy y Jessica Chastein. En 2014 formó parte del elenco de “Single Moms Club”, que contó entre sus miembros con William Levy, Terry Crews, Eddie Cibrian, Nia Long y Zukay Henao.



Ryan Eggold fue parte de "The Blacklist"

En 2013, Eggold se sumó a “The Blacklist”, un universo único en el que el criminal Raymond Reddington, interpretado magistralmente por la mente de James Spader, se entrega al Buró (FBI) y decide trabajar para ellos con la creación de la lista con los nombres de criminales más buscados y temidos, con la condición de trabajar codo a codo con la recién salida de Quantico, Elizabeth Keen.

Allí encarnó a Tom Keen, el esposo de Elizabeth, y no es hasta bien adentrada la serie que se conoce la verdadera identidad del esposo comprensivo que se encarga del hogar mientras su esposa lucha contra los malos.

Keen es un maestro de primaria que no deja espacio alguno para que su esposa considere que es un espía infiltrado. Pero las pistas que llegan a la mano de Elizabeth hacen que la agente ponga en práctica todas sus aptitudes para dilucidar si es o no verdad esta trágica realidad.



Ryan Eggold y el éxito de "New Amsterdam"

No fue hasta 2018 que Ryan Eggold se encargara de interpretar al director del Hospital New Amsterdam, más conocido como "Max Goodwin", un hombre honesto, de buen corazón, hábil para la medicina y la resolución de problemas de toda índole, humano y con cáncer que decide salvar su vida, su matrimonio y su hospital sin importar lo que esto conlleve.

La serie es original de NBC y pasó por Amazon Prime Video antes de llegar ahora a Netflix. Es así que las dos primeras temporadas, que cuentan con 40 episodios en total, están disponibles en dicha plataforma de streaming.

Ryan Eggold como Max Goodwin, en New Amsterdam.

El arribo a Netflix coincide con el estreno de la tercera temporada en EEUU, pero en otros países como la Argentina habrá que esperar. La tercera temporada de New Amsterdam tratará sobre cómo el sistema de salud dejó atrás a los más vulnerables y cómo Max intenta encontrar nuevas formas de traer a las personas de regreso a un sistema que los tuvo olvidados.

New Amsterdam: todo lo que cambió la tercera temporada de la serie por el coronavirus

El atraso en los nuevos capítulos corresponde a la imposibilidad de grabar que tuvo la producción a principios de 2020. "El 70% de nuestras escenas eran en localizaciones reales. Nuestros sets estaban en hospitales. Cuando quedó claro que ya no íbamos a poder rodar en estos recintos, tuvimos que construir un hospital completo desde cero y ese ha sido uno de los motivos de que comenzamos a grabar mucho más tarde", explicó a TV Line el showrunner, David Schulner.

Ryan Eggold.

Esto no sólo significó un cambio en las locaciones, sino también en la propia trama. Los escritores debieron imaginar lo que sucedería con el coronavirus y agregaron a la pandemia dentro de la historia. Además, el objetivo de los episodios también cambió y se convirtió en un homenaje a los sanitarios. "Necesitábamos honrarlos, porque la serie habla sobre los médicos, enfermeras y demás equipo de un hospital público de Nueva York, uno de los estados más afectados por la pandemia", dijo Schulner.

Fue entonces que el primer capítulo de la tercera temporada llamado "The New Normal" mostró el colapso de los hospitales y las dramáticas situaciones que deben atravesar los médicos. Incluso, el doctor Vijay Kapoor se contagió y su vida corre peligro. La situación caótica obligó a Max a llamar a Floyd Reynolds, que en el año pasado se había mudado a San Francisco.