Las 60 series que fueron canceladas por el Coronavirus

En tiempos de Coronavirus, la salud es lo más importante, por eso varias producciones de la gran pantalla decidieron cancelar su tiempo en el set el tiempo que se requiera. A eso se plegaron también las series que estaban grabando sus próximas temporadas y mientras más avanzaba la enfermedad, se fueron sumando un montón de títulos que los fans esperaban ver a la brevedad.

En total son 60 las series las que dejaron de producirse acaparando diversas señales televisivas y de streaming. Entre las más populares que el público esperaba con ansias por su masividad están la cuarta temporada de Stranger Things, la segunda de Euphoria, la actual entrega 16 de Grey's Anathomy y la 11va de The Walking Dead.

A continuación te pasamos el listado completo:

CBS

All Rise

Bob Hearts Abishola

FBI – Temporada 2

FBI: Most Wanted

God Friended Me – Temporada 2

NAVY: Investigación criminal – Temporada 17

NCIS: Los Angeles – Temporada 11

NCIS: Nueva Orleans – Temporada 6

Bull – Temporada 4

El Joven Sheldon – Temporada 3

The Good Fight – Temporada 4

ABC

Anatomía de Grey – Temporada 16

The Brides (ABC)

NBC

The Blacklist – Temporada 7

Chicago Fire – Temporada 8

Chicago P.D – Temporada 7

Chicago Med – Temporada 5

New Amsterdam – Temporada 2

Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales – Temporada 21

Superstore – Temporada 5

CW

Batwoman – Temporada 2

Embrujadas – Temporada 2

Dinastía – Temporada 3

The Flash – Temporada 6

Nancy Drew

Riverdale – Temporada 4

Supergirl – Temporada 5

Sobrenatural – Temporada 15

TNT

Claws – Temporada 3

Snowpiercer - Temporada 2

FX

Atlanta – Temporada 3

Fargo – Temporada 4

Snowfall – Temporada 5

Y: The Last Man

HBO

Euphoria – Temporada 2

Los Gemstone – Temporada 2

AMC

The Walking Dead – Temporada 11

Fear The Walking Dead – Temporada 6

AMAZON PRIME VIDEO

Carnival Row – Temporada 2

La rueda del tiempo

El Internado: Las cumbres

El señor de los anillos

NETFLIX

Lucifer – Temporada 6

Grace and Frankie – Temporada 7

Muñeca rusa – Temporada 2

Sex/Life

Stranger Things – Temporada 4

Midnight Mass

The Crown - Temporada 4

The Witcher - Temporada 2

DISNEY +

The Falcon and the Winter Soldier

WandaVision

Loki

APPLE TV+

For All Mankind – Temporada 2

Fundación

Little America – Temporada 2

The Morning Show – Temporada 2

Mythic Quest: Raven’s Banquet – Temporada 2

See – Temporada 2

Servant – Temporada 2

SERIES ESPAÑOLAS

Paraíso (Movistar+)

La que se avecina (Telecinco) - Temporada 12

OTRAS

Genius: Aretha (National Geographic)

Home & Family (Hallmark Channel)

Pennyworth (Epix) – Temporada 2

Queen Sugar (OWN) – Temporada 5

The Flight Attendant (HBO Max)

Varsity Blues (Quibi)