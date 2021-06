Ray MacDonnell, estrella de "All My Children", falleció a los 93 años

Ray MacDonnell, el actor de teatro y televisión ganador de un Emmy falleció a los 93 años. Mejor conocido por interpretar al Dr. Joe Martin en la telenovela de ABC "All My Children", el intérprete perdió la vida por causas naturales en su casa de Chappaqua, NY.

La noticia fue confirmada este lunes por su hija Sarah MacDonnell a Michael Fairman TV.

Nacido en Massachusetts asistió al Amherst College y la Royal Academy en Londres como becario Fulbright antes de lanzar su carrera como actor en 1953 junto a leyendas como Jack Benny y Robert Montgomery.

MacDonnell también interpretó al personaje icónico del cómic "Dick Tracy" en una adaptación piloto de una serie de televisión de 1967. Luego, se convirtió en miembro del elenco original de "All My Children", que giraba en torno a las vidas de varias familias en la aldea ficticia de Pine Valley, Pensilvania. El actor permaneció en el elenco durante más de cuatro décadas.

Ray MacDonnell en "All My Children".

MacDonnell se retiró de la actuación en 2009, pero regresó brevemente a su papel de patriarca de la familia Martin en el período previo al muy publicitado episodio final de la serie en 2011. También repitió su papel en 2013 para el breve reinicio en línea de la telenovela.

Además de "All My Children", el actor tuvo una larga carrera como el empresario Philip Capice en la telenovela de CBS "The Edge of Night" de 1961 a 1969. También apareció en Broadway junto a Angela Lansbury y Ann Miller en el musical "Mame", ganador del premio Tony, en el legendario Winter Garden Theatre entre 1966 y 1970.