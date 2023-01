La canción de Shakira con Bizarrap fue una bomba que dejó esquirlas y sembró un escándalo que se instaló en la farándula española.

Tan es así que la cantante colombiana no sólo nombró a Clara Chía en la Session, sino que también le dedicó una frase a su suegra, Montserrat Bernabeu.

“Me dejaste de vecina a la suegra / Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, fue la picante frase de la colombiana que generó comentarios de todo tipo y hasta consecuencias en el interior de la familia de Gerard Piqué.

De acuerdo al entorno de Bernabeu y la familia, la mujer atraviesa un mal momento por esta creciente exposición. Una amiga de Montserrat habló en el programa español Cuatro al día y dio su punto de vista. “Está durando todo esto demasiado. ¿Cómo quieres que esté la familia? Hay cosas que son injustas”, disparó.

“Hablan de Monse, que si las suegras somos malas, pues esta es la mejor suegra que yo he conocido. Cuando Shakira se iba a sus conciertos, a no sé dónde se iba, con los niños, que eran bebés, y los tenía Monse. Los cuidada Monse”, dijo la mujer y siguió: “Esto a Monse le afecta mucho. Y no abrirá la boca, digo yo”.

Las causas de la mala relación de Shakira y su ex suegra

Según revelaron periodistas españoles, Montserrat Bernabeu era cómplice de los encuentros de Clara Chía Martí con Piqué cuando aún estaba en pareja con ella.

“Shakira ha puesto una bruja en su balcón contra su suegra, enfocando a su casa, con la que son vecinas. Todo se debe a que cuando empezó la relación entre Piqué y Clara Chía se refugiaban en una casa que los padres de Piqué”, dijo la periodista Laura Fe en El Nacional de Cataluña haciendo referencia a la escalofriante estatua de una bruja que la diosa puso en su balcón apuntando hacia la residencia de Montserrat.

“Mientras Shakira lloraba en el hombro de su suegra y qué mal lo estoy pasando, la suegra era cómplice de esconder esta nueva relación”, agregó.