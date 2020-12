Rosalía y su ex, C.Tangana se dejaron de seguir: el cantante hizo picantes declaraciones sobre la española

Previo a que Rosalía se convirtiera en un suceso internacional de la música, tenía una relación con el trapero y productor madrileño Antón Álvarez Alfaro, más conocido como C.Tangana, con quien han tenido varios idas y vueltas mediáticos. A destacar, fue uno de los últimos ataques que el músico tuvo al usar algunas referencias de la catalana en el video de su más reciente hit, donde habla de su corazón roto y una "mala mujer". En "Tú me dejaste de querer" se puede apreciar a una protagonista muy similar a La Rosalía, con vestimenta casualmente muy parecida y el total look característico de la afamada artista. Ahora, C.Tangana vuelve a ir contra su ex con duras declaraciones.



Para entender por qué C.Tangana llegó a dar a entender que "Rosalía ahora es aburrida", recordemos que quien "descubrió" a la catalana es ni más ni menos que el trapero madrileño. De hecho, él fue quien la ayudó a escribir gran parte del disco que catapultó a la fama a la joven, "El mal querer", donde obviamente ella agradeció en los créditos a su por aquel entonces pareja.

Pero..¿qué dijo C.Tangana en concreto que enfureció tanto a Rosalía, al punto de darle unfollow en Instagram? Bueno, pues el Madrileño fue consultado puntualmente si en el videoclip -del que mucho se habló- había hecho referencia a su ex.







En ese sentido él sostuvo de forma contundente: "La obsesión ahora mismo con Rosalía es tanta que citarla como referencia es aburridísimo. Es como decir ‘Me gusta la cocacola’. Muy bien. Molaba hace cuatro años cuando nadie la conocía. Ahí, sí. Una mujer vestida de rojo, wow ¿te das cuenta? Yo entiendo que la gente esté obsesionada con Rosalía. A mí me ha pasado. Yo estuve obsesionado con Rosalía hace 4 ó 5 años. Algún día se os pasará. La gente dejará de ver a Rosalía en las manchas del gotelé." Esto fue en diálogo con Victor Trapero y Aleix Ibars para Rockdelux. Automáticamente una vez que se hicieron virales las palabras del músico, Rosalía dejó de seguir a C.Tangana y él se lo devolvió con otro unfollow.

Aunque se conocieron en 2015, C.Tangana y Rosalía empezaron de manera formal en 2016, cuando por primera vez se mostraron juntos en el escenario al interpretar "Llámame más tarde". Esos cuatro años atrás a los que el trapero hace referencia en la entrevista, se referirían, claramente, a cuando él la conoció y empezó a colaborar con ella estrechamente. Esta canción fue la primera de las colaboraciones entre ambos, tanto cantando como componiendo. También protagonizarían juntos el hit "Antes de morirme". Rosalía, ese mismo año, lanzó "Los Ángeles".

C. Tangana, ex novio de Rosalía, habló (¿"mal"?) de ella en una reciente entrevista para Rock Delux. pic.twitter.com/gJJxc0t9Qw — ROSALÍA ARGENTINA 🦂 (@RosaliaArg2) December 21, 2020

El vínculo profesional y personal entre C.Tangana y Rosalía duraría hasta mayo de 2018. Para el lanzamiento del disco éxito de la catalana se calcula que la relación sentimental habría llegado a su fin.



Es por eso que durante el tour promocional de "El mal querer", Rosalía habló de la ruptura en su paso por el programa El Hormiguero, cuando el conductor quiso saber si alguna vez le había dado las gracias a alguien por quererle mal. Ella respondió de forma contundente "Claro que sí. De hecho, se lo agradezco en el disco".

Luego de esta bomba que Rosalía lanzó en la televisión, al poco tiempo se hicieron públicas unas fotografías de C.Tangana, a los besos en el festival Primavera Sound con la actriz Berta Vázquez. La ruptura entre ellos a estas alturas ya era una realidad.