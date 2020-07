Sebastián Yatra y Danna Paola lanzaron su primer tema juntos

Sebastián Yatra y Danna Paola lanzaron "No bailes sola", su primer tema juntos. El colombiano y la mexicana enfrentaron rumores de romance y dieron a entender que lo laboral es el único ámbito donde "son una pareja".

“¡POR FIN! Moríamos de ganas de que escucharan esta canción que nos vuelve locooooos y estamos muy emocionados! 4 meses de espera & WE DID IT (lo hicimos) @sebastianyatra. ¡Sebitas gracias por tanto! Toda esa buena onda y el gran equipo que hemos hecho creando magia con esta bomba”, escribió la protagonista de Elite en sus redes sociales.

Este lanzamiento se da horas después de que Tini Stoessel, ex pareja de Yatra, estrenara su nuevo tema a dúo con Khea, "Ella dice". A pesar de las distintas especulaciones, la cantante aseguró que se reencontrará con su ex amor en Colombia y cuando la pandemia lo permita. Aunque sus fans se ilusionaron con una reconciliación, la joven artista aseguró que los une un proyecto laboral.

“Por ahora los planes cambiaron. Tengo que ir a Colombia a filmar una serie…”, dijo Tini en El Trece y confirmó que protagonizará con él esta ficción.

“La serie justo la voy a protagonizar con él (su ex, Sebastián Yatra). Yo estoy bien, con todo lo que está pasando el duelo fue distinto", dijo y dio detalles de cómo realizó el duelo durante la cuarentena. "Estoy todo el día con mis viejos. Tuve el tiempo y el espacio para procesar lo que me estaba pasando. A veces lo podés tapar con las actividades diarias”, aseguró.