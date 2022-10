Shakira compartió un enigmático mensaje en medio del escándalo con Gerard Piqué

Shakira sorprendió a sus seguidores con una misteriosa y nueva publicación. La cantante colombiana subió en su cuenta oficial de Instagram un enigmático mensaje en medio del escándalo por su separación con Gerard Piqué y la aparición de las nuevas fotos de la pareja.

Mediante un video, Shakira compartió la sugerente frase "No fue culpa tuya" en un video en blanco y negro donde aparecían estas palabras con el sonido de una máquina de escribir. Aunque no explicó el motivo de esta publicación, los seguidores de la artista comentaron el post y dieron a entender que se trataría del título de una nueva canción de la colombiana.

Días atrás, Shakira decidió romper el silencio en la revista Elle donde dio detalles de su nuevo trabajo musical en el que admitió que la separación con Gerard Piqué habría influido. "Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen", dijo en la esperada entrevista, por lo que se espera que este nuevo trabajo discográfico.

Aparece video de Gerard Piqué, agresivo con Shakira

El paparazzi Jordi Martí, dedicado a seguir de cerca el escándalo entre Shakira y Gerard Piqué, compartió un video en el que aparece el futbolista manteniendo una actitud agresiva con la cantante.

En las imágenes se ve al deportista "practicando" con una pelota en el comedor, mientras Shakira se encuentra sentada en el sillón de su sala de estar. Gerard Piqué comienza a "pelotear" con toda la intención de golpear a su por aquel entonces pareja. Y si bien lo hacía "de broma", lo cierto es que se pudo notar la incomodidad de la artista nacida en Colombia tras recibir esta agresión.

Piqué finalmente logra pegarle un pelotazo a Shakira, quien en el momento se queja por el impacto, y según se puede apreciar en las imágenes parecía bastante fuerte.