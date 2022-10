La agresión de Gerard Piqué a Shakira: el video que se hizo viral tras la separación

Tras la separación de Gerard Piqué y Shakira, muchos de los fanáticos de la cantante colombiana salieron a mostrar vía Twitter los momentos incómodos que vivió durante los años que estuvo junto al futbolista catalán. En las últimas horas, un video se hizo viral y no precisamente por buenos motivos.

Es que el paparazzi, Jordi Martín, quien sigue el caso muy de cerca y ya se ha convertido en una voz más que autorizada del tema, compartió en sus redes sociales una filmación de cuando aún la oriunda de Barranquilla convivía con el deportista estrella del Barcelona.

En el video se ve cómo el empresario y dueño de Kosmos está "practicando" con una pelota en el comedor, mientras Shakira se encuentra sentada en el sillón de su sala de estar. Gerard Piqué comienza a "pelotear" con toda la intención de golpear a su por aquel entonces pareja. Y si bien lo hacía "de broma", lo cierto es que se pudo notar la incomodidad de la artista nacida en Colombia tras recibir esta agresión.

Gerard Piqué y Shakira, cuando aún convivían en Barcelona.

Piqué finalmente logra pegarle un pelotazo a Shakira, quien en el momento se queja por el impacto, y según se puede apreciar en las imágenes parecía bastante fuerte. Teniendo en cuenta que se trata de un "tiro" de un jugador de nivel profesional, seguramente fue un pase intenso que le debe haber dolido a la cantante. Por su parte, la colombiana rápidamente logra cubrir su rostro con sus manos para evitar que sea todo aún peor.

El día que Piqué amenazó a Shakira y le pidió que "cerrara la boca"

Algunos usuarios de Twitter recordaron el mal momento que vivió la colombiana luego de dar declaraciones cuando aún estaba junto al futbolista catalán. En aquel momento, Shakira había dicho en una entrevista que Gerard Piqué era celoso y territorial, por lo que no dejaba que trabajara en colaboraciones con otros artistas masculinos.

Fue durante la inauguración de una escuela cuando la nacida en Barranquilla contó que por los celos de Gerard Piqué, había evitado trabajar con otros hombres y que por eso decidió hacer un dueto con Rihanna. Sin embargo, el defensa del Barça no reaccionó de la mejor manera frente a las revelaciones de su pareja y le exigió que cerrara la boca.

Gerard Piqué y Shakira junto a sus hijos, Sasha y Milan.

"Es verdad, no puedo poner un hombre en el video entones ahora me toca con mujeres [risas]... Gerard me dijo 'La próxima vez cierra esa boquita en tus entrevistas, vale'". Esto causó mucha polémica en ese momento por lo que Shakira tuvo que salir en defensa de su entonces pareja.

Intentó calmar las aguas al decir que trataba de una broma, ya que le encantaba que Gerard Piqué fuera celoso con ella, pues eso demostraba el amor que le tenía.