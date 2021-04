Sharon Stone denunció que un cirujano aumentó el tamaño de sus pechos sin su consentimiento

A sus 63 años Sharon Stone lanzó The Beauty of Living Twice (La belleza de vivir dos veces), su autobiografía en donde revela detalles nunca antes contados de su intimidad, entre ellas que en el año 2001 un médico aumentó el tamaño de sus pechos sin su consentimiento.

La protagonista de Bajos Instintos explicó que pasó por el quirófano para que le extirparan unos tumores benignos y cuando despertó su busto era más grande.

“Cuando me quitaron el vendaje descubrí que tenía senos más grandes, que según el médico pegaban más con el tamaño de mis caderas”, recordó la actriz sobre aquel escalofriante episodio. “Él había cambiado mi cuerpo sin mi conocimiento o consentimiento”, agregó Stone.



Vale destacar que el libro está cargado de revelaciones, entre ellas episodios de acoso y actitudes machistas de miembros de la industria del espectáculo. Sharon reveló que un productor le sugirió que debía acostarse con un compañero para “tener más química” en la pantalla. También relató que un cineasta se negó a trabajar con ella porque se negó a sentarse en su falda. “Gracias a Dios ahora no es así. Todo el sistema está cambiando. Hay más mujeres al timón, y no están obligadas a seguir el juego de los hombres”, remarcó.

Sharon Stone habló sobre su experiencia cercana a la muerte

Además de las situaciones de acoso y detalles escabrosos de crecer bajo la lente de Hollywood, Sharon Stone habló sobre el punto más dramático de su vida cuando sufrió un derrame cerebral en 2001. La actriz dijo que estaba acostada en una cama de hospital al borde de la muerte.

“La habitación estaba tan silenciosa”, recordó. “Cuando la habitación está tan silenciosa y nadie está corriendo tratando de curarte, es cuando te das cuenta de lo cerca que está la muerte y lo serio que es todo”, agregó sobre este difícil momento en su vida.

Si bien Stone se recuperó y debido a eso debió tomarse un tiempo en su carrera, aseguró que este evento cambió su trayectoria en la actuación, y que pasó de estar en la cima a luchar por encontrar trabajo durante siete años, mientras que también perdió la custodia principal de su hijo adoptivo, Roan.