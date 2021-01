¡Sin photoshop! Las fotos de Jennifer López en la playa de las que todos hablan

Jennifer López se tomó unos días de relax en las paradisiacas playas de Turks and Caicos y aprovechó la hermosa vista para meditar frente al mar.

Jennifer López en Turks and Caicos, sin Photoshop. Crédito: Guacamouly.com

La madre de los mellizos, Max y Emme eligió la hermosa isla británica para refugiarse la primer semana del año y poder planificar sus metas para el 2021 con tranquilidad. Allí fue retratada por el sitio guacamouly.com

Con su pelo recogido en un rodete desordenado, Jennifer López nos deleitó con sus hermosas curvas en un traje de baño enterizo en tono negro de Jade Swimwear mientras barrenaba olas a bordo de su tabla de paddle board.

Después del ejercicio llego la hora de meditar y con eso un cambio de ropa, Jennifer López eligió un vestido blanco largo para captar las buenas energías. Luego de varios minutos contemplando el mar, la cantante de 51 años, abrazó con gran pasión un poste de madera que había en la playa.

Cómo fue el 2020 para Jennifer López

El 2020 fue un año atípico para el mundo entero, pero Jennifer López es una de esas personas que sabe sacar provecho de las peores situaciones. En una entrevista con USA Today, Jlo reveló que no es buena para quedarse en casa y no hacer nada, por eso mismo, llenó su tiempo de nuevos proyectos.



En 2020 no sólo hizo un inolvidable show en el Super Bowl junto a Shakira, sino que además filmó “Marry Me”, una comedia romántica junto a Maluma, con el que también sacó un sencillo llamado “Pa’ti”, que los llevó a presentarse en los American Music Awards.

A pesar de todos sus proyectos, la súper estrella que además recibió el premio Billboard Woman in Music Icon, parece tener más tiempo de sobra y dedicó parte de su calendario al lanzamiento de su nueva línea de cosméticos llamada JLO Beauty. ¡Jennifer López es una mujer todo terreno!

El pasado 8 de Diciembre hicieron un pre-lanzamiento pero a partir del 1.º de enero pusieron a la venta la colección completa que incluye todo tipo de cremas y mascaras para el cuidado del rostro.



Ojalá que este año sea tan exitoso como el anterior y que Jennifer López nos deleite con más sorpresas.