El regalo de Tom Hanks a un nene que se llama Corona y sufre de bullying

Sin dudas, Tom Hanks es uno de los actores que más apego tiene con sus fans y lejos de las divertidas imágenes o momentos que suele compartir, en esta oportunidad, el actor decidió mostrar un acto de generosidad que tuvo con un niño a quien sufre de bullying por su nombre: Corona DeVries.

Todo comenzó cuando el pequeño le envió una emotiva carta a Tom para contarle que sufre bullying por su nombre. "Me encanta mi nombre, mis padres me lo pusieron por la capa más externa del Sol, pero en la escuela la gente me llama 'el coronavirus'. Me pongo muy triste y me siento enojado cuando la gente me llama así", dice parte del mensaje que llegó a manos del actor.

Fue en ese momento que Hanks tuvo una increíble idea y decidió regarlarle al pequeño su máquina de escribir que también se llama "Corona".

"Esta es mi máquina de escribir, de la empresa Corona Typewriters Inc, más conocida como 'Corona', y creo que será perfecta para ti", comenzó el actor en su posteo en las redes sociales. "¡Tu carta hizo que mi esposa - Rita Wilson - y yo nos sintiéramos de maravilla! Gracias por ser tan buen amigo, los amigos hacen que sus amigos se sientan bien cuando están deprimidos. Aunque ya no estoy enfermo, tus palabras me hicieron sentir aún mejor. Sos la única persona que conocí con el hermoso nombre de Corona, como el anillo alrededor del sol", continuó en su carta Tom quien junto a su esposa padecieron la enfermedad del COVID-19 durante su viaje a Australia.

"Creo que esta máquina de escribir te irá bien. La llevé conmigo a Gold Coast y ahora está de vuelta, contigo. Preguntale a un adulto cómo funciona y aprovechala para escribirme una respuesta", dio Hanks y cerró con una frase de "Toy Story", la película animada que protagonizó: "Recuerda, ¡aquí tienes un amigo fiel!".

En otra foto compartida en las redes pudimos ver una imagen del pequeño al recibir el regalo de su "amigo" Tom.

Tom Hanks befriends bullied 8-year-old named Corona - CNN https://t.co/J8njQhgSoQ — Tom hanks Tweet (@TomhanksTweet) April 24, 2020