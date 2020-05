El mensaje de Zara Abid antes de morir en el accidente aéreo de Pakistán

La caida de un avión de la aerolínea Pakistan International Airlines tuvo al mundo en vilo el viernes 22 de mayo, ya que 99 pasajeros y 8 tripulantes fallecieron tras estrellarse en una zona residencial cerca del aeropuerto de Karachi. Zara Abid fue una de las víctimas fatales de este accidente aéreo y, días antes de tomarse el trágico vuelo, hizo una llamativa publicación en su cuenta oficial de Instagram.

"Vuela alto, es bueno", escribió la modelo paquistaní, que tenía 28 años, en sus redes sociales. Tras conocerse la información de la tragedia, miles de fanáticos y seguidores de la actriz realizaron cadenas de oración, ya que se pensaba que era una de las sobrevivientes. Sin embargo, fue su agente de prensa quién confirmó su muerte a través de su cuenta oficial de Twitter.

A post shared by Zara Abid (@zaraabidofficial) on May 19, 2020 at 4:50am PDT

"Se confirmó que la modelo y actriz Zara Abid no sobrevivió al accidente aéreo del #PK8303 #PIA. ¡Qué trágica noticia! Mis condolencias a sus familiares y amigos", fueron las palabras del periodista Zain Khan. Según informó Geo, la cadena de televisión, el avión no logró desplegar el tren de aterrizaje mientras realizaba la maniobra de aproximación, por lo que perdió altura y terminó estrellándose contra el suelo.

