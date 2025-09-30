Uno a uno, los mejores memes sobre los Martín Fierro 2025

La 53º edición de los Premios Martín Fierro volvieron a dejar joyitas que las redes sociales no tardaron en destacar como los mejores momentos de la noche. Looks llamativos, confusiones graciosas y ganadores sorpresivos fueron algunos de los que los usuarios nombraron y crearon divertidos memes al respecto. Susana Giménez, Santiago del Moro, Darío Barassi y Wanda Nara fueron solo algunos de los protagonistas de los posteos que se volvieron virales.

Martín Fierro 2025 / Créditos: RS Fotos

Los mejores memes de los Martín Fierro 2025

Los Martín Fierro 2025 se volvieron tendencia entre los fanáticos de la farándula y la televisión argentina. La alfombra roja abrió la noche con un despliegue fashionista que sorprendió a todos los espectadores. Entre vestidos de gala, nuevas tendencias y colores llamativos, los usuarios de las redes sociales destacaron a sus favoritos e hicieron divertidos memes sobre cada una de las celebridades que se presentaron, al igual que de ellos mismo al ver el momento.

Los mejores memes de los Martín Fierro 2025

Los mejores memes de los Martín Fierro 2025

Los mejores memes de los Martín Fierro 2025

Los mejores memes de los Martín Fierro 2025

Al momento de comenzar la gala, diversas interacciones entre los famosos provocaron las risas de los usuarios, quienes disfrutaban mientras iban nombrando a los ganadores de las ternas. Desde la confusión de Susana Giménez, el carisma de Darío Barassi y los importantes premios que se llevó Margarita y su elenco, las redes sociales mostraron sus sensaciones y volvieron a recordar esas joyas que les dejaron las celebridades.

Los mejores memes de los Martín Fierro 2025

Los mejores memes de los Martín Fierro 2025

Los mejores memes de los Martín Fierro 2025

Los mejores memes de los Martín Fierro 2025

Sin embargo, no muchos estuvieron de acuerdo con las premiaciones, y se tomaron con humor la pérdida de su favorito dentro de cada categoría. Nelson Castro o Barassi fueron algunos de los más destacados, mientras que del Moro también se llevó los comentarios. Al final de la noche, los usuarios dieron a conocer sus opiniones sobre la gala más importante del año, y que reúne a todas las celebridades y fanáticos de la televisión argentina.

Los mejores memes de los Martín Fierro 2025

Los mejores memes de los Martín Fierro 2025

Los mejores memes de los Martín Fierro 2025

Los mejores memes de los Martín Fierro 2025

Los mejores memes de los Martín Fierro 2025

Los Martín Fierro 2025 fueron la gala más observada por la Argentina, donde muchos usuarios no dudaron en dar sus opiniones y chistes sobre lo que vieron en la noche. La moda, la televisión y el chisme son los favoritos de las redes sociales, quienes se encargan de los mejores memes para hacer un breve resumen de lo que se vivió en la premiación más importante del año. Entre ellos, se destacan los mejores momentos y sensaciones del evento.

A.E