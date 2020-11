Conocé a Cynthia Arrébola, la "Kendall Jenner" argentina

S i bien el mundo de la moda depara diferentes alegrías para quienes lo protagonizan, no debe haber mayor felicidad para una modelo que ver su figura o su rostro publicitando una marca de primera línea en la vía pública de una gran ciudad. Un privilegio que pudieron darse pocas argentinas y que ahora encarna la rosarina Cynthia Arrébola (22), quien poco a poco empieza a ser una de las musas favoritas de Donatella Versace (65).



Con el bonus track que le aporta su semejanza con Kendall Jenner (24), la modelo de la agencia Look 1 es cada vez más tenida en cuenta por la marca italiana, que ya la eligió como imagen de su campaña de relojes 2020 y también para publicitar la colección Pre Fall 2020.





Y son los carteles gigantes de dicha campaña, que cubren el frente de los locales de la firma en Milán, Londres, Dubai, Paris y otras ciudades, los que emocionan a Cynthia, cuya figura emerge inmensa junto a la del modelo checheno Islam Dulatov. De 1,80 metros, pelo oscuro y ojos marrones, oriunda de Fray Luis Beltrán, una localidad que queda “a treinta minutos de auto de Rosario”, su historia comenzó cuando Emiliano Mochiutti, su manager, la seleccionó durante un casting en una agencia rosarina.





“Desde ese día empecé a viajar a Buenos Aires cada vez que tenía trabajo. Pude terminar la escuela en mi ciudad y a los pocos meses hice mi primer viaje al exterior, que fue a Australia. Después hice Los Angeles y Europa, y en septiembre del año pasado tuve mi primer temporada completa en las semanas de la moda de Nueva York, Londres, Milán y Paris”, reseña la modelo desde Paris, su actual point laboral.





Y fue en ese tour cuando Cynthia conoció a Donatella Versace, quien de inmediato le echó el ojo: “Fui a Versace por primera vez y me usaban como percha, armaban los looks en mi. Y desde ahí que tengo el placer y la suerte de seguir trabajando para ellos”.



Así nació un feeling que la llevó a participar del último desfile de la marca en Milán, y a ser parte de esa campaña que le provoca un cosquilleo en las venas cada vez que se la topa en la calle: “La hicimos en diciembre del año pasado para las redes y la web. No es la campaña institucional de Versace, esa la hicieron J.Lo (51) y Kendall, y salió cuando empezó la cuarentena en la Argentina. Después aparecieron estos carteles con los que tapan los locales”, explicó.





Con muchos sueños aún por cumplir, la modelo sostiene que la única manera de seguir progresando es no creérsela. “No es que uno hace el esfuerzo para llegar a la meta y ‘ya está’, todo lo contrario, hay que tener mucha constancia para que sigan surgiendo cosas nuevas. Yo le puse esfuerzo y dedicación para llegar hasta acá, y de ninguna manera me puedo descuidar. Por ejemplo, en esta carrera es re importante mantenerse en forma, y por eso sigo un entrenamiento riguroso para estarlo”, confesó Arrébola, que no puede disimular los comentarios que le hacen sobre su parecido con la modelo y empresaria del clan Kardashian: “No siento que eso haya tenido que ver con la elección para la campaña de Versace, pero sí, me lo dicen bastante que me parezco a Kendall”.

