El look de Pampita que será furor en el verano 2021

Como es habitual en cada temporada, es imposible no preguntarnos qué es lo que estará de moda. Con la llegada del verano 2020-2021, algunas de las tendencias ya comenzaron a verse en el street style y Pampita Ardohain es una de las referentes de la industria que ya se mostró con este "must have" que no vas a querer perderte.

Se trata del uso de botas texanas, que si bien ya se vienen usando desde el invierno pasado, este verano llegan con todo. En el caso de las que eligió la conductora de Pampita Online, fueron en tono blanco, ideales para la temporada.



La modelo acompañó la propuesta con un vestido de cuero en color dulce de leche. Las tejanas blancas, tenían un detalle de bordado a contra tono. ¡Match perfecto!



Es que la realidad es que este tipo de botas son tan versátiles como cancheras y se pueden llevar las 24 hs. del día. En las redes sociales, ya son varias de las influencers que al igual que Pampita eligen este ítem de deseo.

Otra de las famosas que optó por un look similar fue Florencia Peña, en su caso eligió un vestido de cuero negro con texanas blancas y negras. ¡Un fuego!





¿Y vos te animás a usarlas como Pampita y Flor Peña?