En un mega evento en Patio Bullrich, Javier Saiach presentó su nueva colección, "Circo". Además, el diseñador correntino sumó a su línea de moda, un concepto integral que abarca un sinfín de nuevos objetos que van desde la vajilla hasta los géneros.

"Volver a Argentina, desembarcar con una línea más amplia, con una visión internacional en el Patio Bullrich, como lo hay en las principales capitales del mundo, me da mucha emoción. Es un gran desafío, lo sé, pero apuesto a mi país y quiero presentarles mi

mundo,que puedan participar de él" se arriesga a decir el diseñador.

Javier Saiach presentó su nueva colección: "Mi mundo en primera persona"

Además de la presentación de este nuevo concepto, Javier Saiach presentó su última colección: Circo. "Esta inspirada en el, porque justamente me parece que después de la pandemia el mundo hoy es un circo, donde cada personaje del circo podríamos situarlo también en lo que son los personajes de la vida misma".

Por otro lado, y emocionado por esta nueva faceta, el reconocido diseñador suma: "Me pareció que era una propuesta divertida que hasta ahora nunca lo había abordado. Me da nostalgia, me hace recordar mi niñez en Corrientes, donde para mí esa salida era un gran programa, esa cosa de pueblo del interior. El que llegue un gran circo era un gran momento para la ciudad, movía el show, movía trabajo, cantidad de gente nueva que uno veía caminando por las calles. Este circo viene a generar eso, el ingreso de artesanos que trabajaron para la tienda hasta las personas que realizan los accesorios, las carteras".

Javier Saiach presentó su nueva colección: "Mi mundo en primera persona"

Acompañado de grandes celebridades, el diseñador volvió a postar a la moda nacional.