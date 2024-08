Sarah Burlando es una de las pequeñas que tienen influencia en el mundo de la moda. La niña de poco más de 18 meses se encuentra de vacaciones en Mendoza, junto a su madre, Barby Franco. La esposa de Fernando Burlando se encargó de compartir en sus redes sociales los hermosos días que pasaron, y mostró el tierno mini look de su hija.

El mini look total white de Sarah Burlando para la nieve

En su visita a la Laguna de la Niña Encantada, Barby Franco compartió algunas imágenes de Sarah con un hermoso mini look total white. Una remera blanca con mariposas rosas brilla y se diferencia de un jean a tono. El detalle rosa se puede ver también en sus zapatillas deportivas, su chupete y unos moños para el pelo.

La pequeña tiene dos rodetes que encierran una parte de su pelo, y que la hacen lucir como una princesa. En todas las fotos, luce una sonrisa, y muestra el buen momento que está pasando junto a su madre. Fernando Burlando no pudo unirse a este viaje en familia, debido a las su gran caudal de trabajo; sin embargo, recientemente se tomaron vacaciones los tres.

Sarah Burlando suele traer las tendencias de los chicos, manteniendo un look tierno, rodeado de rosa. En este caso, si bien Barby eligió un look total white para su hija, no faltaron los detalles color princesa. El mismo también apareció en su gran abrigo, una campera que llegaba a sus rodillas. La niña parece disfrutar del frío clima, pero, sobre todo, del magnífico paisaje blanco de la nieve.