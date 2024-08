La esposa de Fernando Burlando, Barby Franco, muestra muy seguido en sus redes sociales momentos de su día a día. Desde publicaciones con su pequeña hija, Sarah, hasta contenido relacionado con su vida profesional.

En esta oportunidad, la modelo decidió postear un tratamiento que se realizó. Luego de compartir esto en sus redes, le llegaron comentraios muy buenos y otros ctriticando el procedimiento en los glúteos al que se sometió. La polémica se generó ya que rápidamente asociaron lo que se hizo Barby con el caso de Silvina Luna.

Tanto fue el escándalo que generó el post, que la plataforma Instagram le restringió el acceso a su cuenta "En 5 horas había llegado a los 2 millones de reproducciones. Hasta eso me pareció raro ¡guau!. Ahora estoy sin Instagram por unos días", explicó la influencer.

De esta manera reaccionó Barby Franco

Tras pasar por este mal momento en las redes, la modelo habló al respecto: "Entiendo que hubo un caso, pero nada que ver a lo que me puse yo, sino ni lo hubiese posteado, ni nada. Yo me informo y lo analizo cuando me quiero hacer un tratamiento".

