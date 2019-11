Pampita sin ropa interior: los looks más osados de la top

Esta semana, Pampita dio que hablar por un osado look color rojo que lució en el Bailando. No sólo porque la diosa se veía infartante sino porque además, sorprendió al mostrarse ¡sin bombacha! El outfit hizo estallar las redes sociales y logró miles de likes en cuestión de segundos. Pero esta no fue la primera vez que la jurado se mostró así.

En junio de este año, Pampa usó un vestido negro con un tajo profundo. La modelo compartió su look en tres publicaciones de Instagram y juntó cerca de 400 mil likes.

El día que se realizó la foto oficial del elenco del Bailando en el hotel Alvear, la modelo también había apostado por un vestido que expuso su falta de ropa interior.

Un look similar usó durante su estadía en Punta del Este, el verano pasado.

Pero sin lugar a dudas, uno de los outfits más memorables de Carolina fue el que lució en ShowMatch cuando desfilo con las piletas del acquadance de fondo. ¡Tremenda diosa!

Se trataba de un vestido de María Gorof con los laterales y mangas transparentes.

Cabe destacar que cuando estuvo de invitada en Corte y Confección, la top reveló un secreto: cómo lucir mejor los vestidos con transparencias que, a primera vista, parece que no está usando ropa interior. “Hay ropa interior que se pega, es como un sticker, entonces no hace falta que tenga tela a los costados. Se pega adelante y atrás”, sostuvo Ardohain y también explicó cómo hacer una "de forma casera": “A tu bombacha normal le cortás las tiras de los costados, comprás una cinta bifaz, se la ponés adelante y atrás. Entonces, la bombacha queda pegada”.