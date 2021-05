Soledad Fandiño, ex de Cabré, habló tras la separación de Nico y Laurita Fernández

Ayer en "Es por Ahí", el programa de América conducido por Guillermo Andino y Soledad Fandiño, Guido Zaffora comentó la actualidad del momento y abordó la separación de Nicolás Cabré y Laurita Fernández, luego de que ella anunciará en una historia de Instagram que luego de tres años de relación habían llegado a su fin. Hoy "Intrusos 2021" fue a buscar la palabra de la conductora y esto es lo que dijo...

"La forma en que informó Laurita su separación te parece directa o indirecta" le preguntó Rafa Juli, el notero estrella de Intrusos y ella respondió: "Ay querido, como dije ayer sin comentarios, no coments, prefiero estar al margen de esa situación, no quiero opinar, no me quiero meter, mi compañero dio la información que tenía que dar y lo hizo muy bien", comenzó diciendo y Rafa fue por más...

"¿Hay un encono añejo o un enojo viejo de tu parte a ella y de ella hacía vos", preguntó. Entonces Soledad reafirmó: "De ella hacia mí no tengo idea de mi hacia ella no tenga nada, de mi hacia nadie, no me gusta tener ningún encono como vos decís. Lo importante es ser feliz y sonreír más aún en este momento", cerró ella.

La sorpresiva separación entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré generó repercusión mediática y fue Soledad Fandiño quien no tuvo reparos en opinar sobre esta ruptura.

La conductora de Es por ahí, que fue pareja de Cabré, tiró una punzante frase sobre la manera en que la bailarina decidió contar que estaba distancia del actor.

"En ese juego de preguntas y respuestas, ¿vos podés preguntarte a vos mismo? ¿O le decís a la gente que te pregunte?", dijo la rubia en relación a la forma que Laurita Fernández eligió contar su situación.

La ex de Fede Bal confirmó la ruptura con su novio mediante un intercambio con sus seguidores en Insta Stories. "Vos podés preguntarte a vos mismo, aunque calculo que es una pregunta de la gente", le comentó su colega y ella, aún más picante, tiró: "¡Ah, mirá!".