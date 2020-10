Color presenta "Escape": "Fue un mensaje para aflojar un poco con los mandatos y fluir"

"Princesa pero piola" o "Jefa de la vaina" es la manera en la que María Hoffmann se autodefine. Más conocida como "Color", se ha convertido en una de las referentes del under local en lo que a música respecta.

Una artista que vuela alto y que no tiene miedo de soñar con lo que vendrá, pues a fuerza de talento y trabajo consigue abrirse paso en un universo en el que las mujeres pisan cada vez más fuerte.

En diálogo con CARAS, la talentosa DJ y creadora de la fiesta "Sudan" habló sobre el gran salto que dio en su carrera al empezar su camino como cantante. Asimismo, se refirió rol femenino en la industria musical y sus procesos creativos, que recientemente la llevaron a presentar su nuevo single ‘Escape’, grabado durante el confinamiento.







-En algún lugar leí que tenías un trabajo de oficina que no te cerraba: ¿Cómo decidiste darle un vuelco a tu vida y dedicarte full time a ser Dj y host de Sudan, una de las fiestas más influyentes de la escena local?

-Hacía mucho que tenía ganas de dejar la oficina porque sentía que se me moría el alma todos los días un poquito. Terminé de tomar la decisión a la vuelta de un viaje revelador, donde me di cuenta que espiritualidad no es otra cosa que conexión con uno mismo: Entender quién sos y qué querés ser y hacer; y paralelamente nacía Sudan. Una cosa le fue sacando espacio a la otra, hasta que me explotó en la cara.



-¿Esperabas que "Sudan" tuviera el éxito que tuvo?

-No, para nada. Pero funcionó desde la primera edición. Y en el fondo, a pesar del miedo que da arriesgarse, lo que más me pesaba era la infelicidad que me causaba no hacerlo.

-¿Llevar "Sudan" a Barcelona fue una sorpresa? Contanos esta experiencia cómo surgió.

-Completamente. Me saqué un pasaje de “vacaciones” a Barcelona, pero sabía que mi propósito era ir a tocar. Apenas lo concreté, empecé a preguntarle a conocidos a ver si alguien tenía contacto directo en lo que es para mi y muchos el mejor club de Europa.

Nadie tenía la punta, así que me la jugué y escribí por Instagram a una de las fiestas que tienen, bastante similar a Sudan, contando que iba para allá y que quería tocar. Me dijeron que escriba por mail al booker. Preparé una presentación de Sudan como para contar quién era COLOR y cerrar una fecha como DJ. La respuesta no me la olvido más: “Sí, claro, conozco la fiesta. Te parece si la hacemos acá?” Y grité cuando la leí. En Barcelona conocían a mi bebé y querían hacerla allá. Todavía no caigo.







-¿Considerás que es más difícil la industria por ser mujer? Lo pregunto porque fuiste una de las pioneras en el nicho urbano, que es un lugar principalmente ocupado por hombres

-Sí, y no. Cuando no hay lugar, es también una oportunidad para abrir una puerta. Si bien la fiesta nació de mi cansancio de no tener espacio como mujer en fiestas urbanas, también fue lo que me impulsó a lanzarme y destacarme en eso, era la única a la cabeza de una fiesta de esa magnitud acá en la ciudad.

Al principio fue chocante, en el ambiente no están acostumbrados a las jefas y menos de metro y medio y con cara de menor de edad, ¡ja!., pero hoy pienso que es eso lo que nos dio el lugar que nos faltaba, poder plantarnos y hacernos nuestro lugar.

-¿Cómo fue "dar el salto" para lanzarte como cantante? ¿Cómo fue este proceso de trabajo interno?

-Difícil, largo, y lleno de miedo. Me costó un montón hacerme cargo de algo tan importante.

Me daba mucho miedo dar el salto y sentir que no era capaz o lo suficientemente buena. No me daba permiso para ser principiante. Es tanto el amor y el respeto que le tengo a la música, que no quería dejarla mal parada. Estuve como 4 años dándole vueltas al asunto, hasta que di con la persona indicada, un productor, hoy amigo, hermano, que me ayudó a iniciarme y juntos hicimos las primeras canciones. No fue tan grave al final, sólo tenía que dar ese saltito que en mi mente era un montón, pero en los hechos simplemente fluyó cuando tuvo que ser.



-¿Qué te inspira a la hora de escribir?

-Siempre hablo de experiencias propias. Me parece importante decir algo, más allá de llenar de palabras una melodía. A veces escribo sobre el amor o desamor, cómo vivo o cuento la historia de mi lado, y a veces hablo del compromiso con uno mismo y el viaje hacia el interior, que en definitiva, también es amor, no?

-¿Cómo definís tu música?

-Fundamentalmente fresca, porque dejo que me salga como me salga. Y también auténtica, porque es lo que vomito en ese momento de creación. No me gusta encasillarla en géneros porque creo que es limitante, pero creo que es un reflejo mío: La fusión entre los brillos y las llantas, princesa pero piola.

-¿A qué artistas admirás? ¿Quiénes te influyen musicalmente hablando?

-Puf, un montón. Los reyes de siempre para mi: Björk, Cerati, James Blake, flume, The Weeknd, Beyoncé y Diplo. Más musicalmente hablando: Drake, J. Balvin, C.tangana, ROSALÍA, Kali Uchis, M.I.A, Aleesha. Y de acá: LOUTA, Bizarro, Ysy A.







-En algún momento hubo un divertido ida y vuelta en redes con JBalvin, ¿tuviste la oportunidad de conocerlo?

-Dios bendiga el reggaeton y la remera de Balvin. Me compartió en sus redes cuando subí la foto, sí, y también comentó el posteo, pero nunca hablamos y tampoco lo conozco. Me encantaría. Dato curioso: Tiene un tema con mi tío. Sí, soy sobrina del cantante de los Enanitos Verdes.

-La estética juega un papel muy importante en tus propuestas, ¿Cómo nace tu estilo? ¿Cómo lo describirías?

-Desde siempre me atrajo la dirección de arte. Soy muy fan del lenguaje visual, de hecho quería estudiar cine. Más allá de la estética en sí, creo que es muy importante tener y mostrar un concepto y los elementos visuales son tremenda herramienta para eso. Soy bastante rosa, no voy a decir que no. Y bastante pastel y del detalle, a lo Wes Anderson.



-¿Cómo surgió "Escape"?

-Escape nace de que no me salía nada. De que intentaba hacer cosas sola en mi casa y nada me gustaba. Nace de jugar en el estudio con unos amigos, sin presiones. Nace de fluir. De no esperar nada. De querer distraerme. Creo que esta vez el mensaje fue para mí misma, de aflojar un poco con los mandatos y las limitaciones y permitirme ser y fluir con lo que es y lo que hay, lo inesperado y sin plan.



-¿Con quién te gustaría hacer una collab y por qué?

-Con el Guincho o Alizz en cuanto a productores, creo que tienen una impronta muy fuerte y van siempre más allá, mezclando lo fino con lo urbano. Y respecto a artistas, todas las femeninas del género del país. Juntas. Te imaginás? Sería épico.

-¿Cuál será tu próximo paso como artista?

-Sé que debería planteármelo o tenerlo en claro pero "Escape" me enseñó a fluir, así que no lo sé bien... por el momento seguir haciendo música y desarrollándome como artista.