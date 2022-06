El Duki se consagra como el rey del Primavera Sound 2022

Primavera Sound Barcelona - Sant Adrià puso el primer punto y seguido de su vigésimo aniversario, cerrando el primer fin de semana con una de las jornadas más heterodoxas de su historia. Y, precisamente por ello, una de las mejores para definir qué es exactamente este festival. El rapero argentino, Duki, se dio el lujo de hacer vibrar a sus fans con su presentación en el festival catalán.

Sobre las 23 horas de la ciudad condal, se pudo escuchar a la multitud corear "Duko, Duko...ole, ole, ole, ole..." Y fue entonces cuando el autor "Antes de perderte" de dio cátedra musical en el escenario "Tous". Visiblemente contento de estar en tierras catalanas, el artista agradeció por el amor y apoyo incondicional de sus seguidores.

Mañana PRIMAVERA SOUND ROMPEMOS BARCELONA — SuperSangreJoven (@DukiSSJ) June 3, 2022

Para sumar buenas noticias, el trapero puso este lunes a la tarde a la venta las entradas para su tercera actuación en el Estadio de Vélez (en Buenos Aires) que se realizará el viernes 11 de noviembre, en el marco del "Ya supieste Tour".

¿Qué más se vivió en el primer Weekend del Primavera Sound 2022?

Dolerse por tener que elegir entre la voz cálida de Mavis Staples y la vanguardia perenne de Einstürzende Neubauten. Perderse en las fantasmagorías ambient de The Caretaker para luego emerger a la luz con Les Amazones d’Afrique. Aprender las coreografías de Dreamcatcher e imitar la corpsepaint de ABBATH. Rendirse al expresionismo de Bauhaus, al pop expansivo de Gorillaz, al imaginario intransferible de Tyler, The Creator y al rodillo grindcore de Napalm Death. Presenciar cómo el relevo del reguetón pasa de la mano de uno de sus fundadores, DJ Playero, a las de sus más díscolos herederos: Sangre Nueva… Eso ha sido, es y será siempre Primavera Sound.

También es, claro, el primer festival en que actúan Nick Cave & The Bad Seeds desde 2018. Ya en el minuto cero, con Get Ready for Love como declaración de intenciones, quedaron claras las ganas de reencontrarse con el público: salieron a matar, con Cave buscando el contacto con las primeras filas durante todo el show (e incluso pidiendo que le sostuvieran el micro mientras atacaba la atronadora From Her to Eternity).



El bolo debía servir de presentación ajornada del más reciente álbum de los Bad Seeds, Ghosteen, cuya gira quedó truncada por la pandemia, pero el repertorio se abrió en modo panorámico para alcanzar todas las épocas de la formación, sacar a relucir rarezas como la recientemente rescarada Vortex, o incluir citas a Carnage, el disco que Nick Cave y Warren Ellis editaron en 2021.



No, no fue un concierto más: lo reconoció el mismo Cave justo después de finiquitar una de sus signature songs, Red Right Hand, afirmando que se trataba de la mejor versión del tema que habían interpretado jamás, y que estaba siendo una noche muy importante para él. Y para todos los que le acompañamos en el escenario Pull&Bear.

El australiano coronó un épico crisol de shows al cual, en anteriores ediciones, nos hubiéramos referido como un colofón perfecto del festival. Pero en esta edición expandida significa solamente el cierre de un capítulo que seguirá el fin de semana del 9 al 12 de junio… y hoy mismo, en que Primavera a la Ciutat empezará a diseminar actuaciones en 14 salas de Barcelona, como las de El Petit de cal Eril, Cuco, Boy Pablo y Paloma Mami en Poble Espanyol; Jehnny Beth, Beck y Kero Kero Bonito en Razzmatazz; la fiesta Conjunto Vacío en LAUT; o el alud guitarrero de Iceage, King Gizzard & The Lizard Wizard y Les Savy Fav en Sala Apolo.