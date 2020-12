Emmanuel Horvilleur y el histórico primer recital con burbujas sociales al aire libre

En el marco del festival SonoRiviera en el espacio Mandarine Park de Costanera Norte, Emmanuel Horvilleur brindó un histórico show para 500 personas en el que se respetó el protocolo de distanciamiento dispuesto por el Gobierno de la Ciudad y un dinámico control.



En dicho show, después de 9 meses sin poder hacerse conciertos en vivo, el afamado músico e ícono del neo soul, R&B y pop funk repasó sus mayores hits y últimas composiciones de su disco Xavier; un espacio surreal teniendo en cuenta el contexto de pandemia por Coronavirus.







No faltaron los barbijos, el alcohol en gel y la excelente disposición de un público que lo único que iba a buscar era "olvidarse por un rato" de la alarma mundial sanitaria y disfrutar de buena música. Además Sonoriviera brindó una transmisión vía streaming que permitió disfrutar de este ciclo desde cualquier punto del país.



Con barbijos o cubrebocas -y luego de haberse tomado la temperatura a la entrada- los asistentes fueron ubicándose en sus "burbujas": un espacio delimitado de 6,6 m² con capacidad para dos personas, que debían ingresar al mismo tiempo. Una vez allí, de espaldas al río, los visitantes podían quitarse el protector del rostro para comer y beber lo que pidieran gracias a un sistema de delivery por QR, en el que escaneaban el menú para encargar de forma virtual lo que deseaban, sin moverse de su espacio.







Fue en este contexto, que Horvilleur le dio puntapié a la noche pasadas las 20.30 hrs con su canción "Raros": "Estamos raros pero estamos vivos", argumentó el ex Illya Kuryaki and the Valderramas visiblemente feliz de poder estar sobre el escenario y agregó: "Qué loco es estar acá. Me gustaría que estuvieran cerquita, pero sé que se van a ir expresando. Fueron meses raros. Es un tiempo un poco raro." Le siguieron, "Mil Días", "Welcome" y "Té de estrellas".







La temperatura siguió aumentando y el público se fue soltando. Entonces Emmanuel remató con “Alucinante” y el clásico "Soy tu nena”: “Cada uno en su burbuja, moviéndose, sacando todo afuera. Un exorcismo para estos días. Así me gusta. A mí me gusta. Con esas palmas, arriba el alma, afuera el karma”, decretó el artista.



“Yo no sabía que fuera a tocar este año. A lo sumo con la viola acústica en mi casa, bajo el árbol. Gracias por convocarme con mi banda. Es muy emocionante estar acá con ustedes”, sumó Horvilleur para luego continuar la noche con "Llamame", "No como" y "Amor loco", tres de sus himnos poperos.







“¡Tienen boca! -bromeó Emmanuel Horvilleur-. Yo pensé que por la pandemia el ser humano había evolucionado a una forma nueva, muteada. Pero tienen boca. Se pueden dar besos; se pueden decir cosas; pueden tomar... ¡Me gusta verlos acá!”, remarcó el músico.



A esta altura de la noche ya se vivía un clima festivo, que fue irrumpido por el sentimentalismo de "19", canción que Horvilleur ideó junto a Gustavo Cerati y que por supuesto recordó luego de que sonaran los acordes: "Un abrazo a la distancia, a la música de Cerati...Siempre".

"Somos nosotros", “Hermano plateado”, “Negra”, “12.30”, y los pegadizos "El hit" y "Radios" se ganaron la ovación del público que no paró de bailar bajo las estrellas de Costanera Norte, dispuestos dentro de las 250 estructuras de 2,57 por 2,7 metros en este predio de siete mil metros cuadrados.

Para coronar, Emmanuel Horvilleur entonó "Ella dijo no" pasadas las 22 horas y finalizó con unas palabras que dejaron entrever la emoción del músico: "No me lo imaginaba así, estamos muy felices. Pero toda felicidad llega a su fin." Además, pronosticó un gran 2021 para todos los presentes a quienes les deseó mucha felicidad y agradeció por haberse acercado al show.