Justin Bieber suspendió sus fechas en la Argentina

Desde hace días, los rumores sobre una posible cancelación de los conciertos de Justin Bieber en la Argentina se estaban haciendo sentir y finalmente la novedad fue confirmada: el cantante no tocará el próximo 10 y 11 de septiembre en el Estadio Único de La Plata.

"Lamentamos informar que el evento de Justin Bieber en el Estadio Único de La Plata ha sido suspendido por cuestiones personales del artista y por supuesto totalmente ajeno a la voluntad de esta empresa", informaron desde Move Concerts y Livepass.

"La devolución de los tickets será realizada automáticamente desde el día 12/09 y hasta el 23/09. A partir de esta última fecha, dependiendo de la forma de pago...Ante cualquier consulta referida a la cancelación, te pedimos que te contactes con nosotros únicamente escribiendo al siguiente correo: [email protected] Lamentamos mucho la situación y esperamos a Justin nuevamente en Argentina", agregaron en el comunicado.

El anuncio de Justin Bieber por la cancelación de sus shows

Luego, Justin BIeber compartió un anuncio en sus redes en donde habló de los problemas de salud que lo llevaron a suspender sus shows en la Argentina.

“A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour”, expresó. “Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil”, agregó el artista.

“Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”, continuó.

“He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo, ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!”, cerró.