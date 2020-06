Leo García, Chano, Kevin Johansen y Marcelo Ezquiaga homenajean a Gardel a 85 años de su muerte

View this post on Instagram

El próximo miércoles 24 de junio se cumplen 85 años de la muerte de Gardel. Esta junta hermosa dará un concierto homenaje a que va a emitirse el miércoles a las 21 hs Arg por mi FB y será retransmitido por varios medios. Asimismo ustedes también pueden retransmitirlo desde sus FB Espero que lo vean porque se esta armando algo hermoso y contare con invitados de lujo. @kevinjohansenoficial @chanotb @estemanmusic @leogarciaartista @morenoveloso y @filipecatto . Va a ser un concierto único con las versiones tan personales que grabamos de esos clásicos. Asi que los espero en mi FB marceloezquiagamusica y también en el canal de youtube de popartdiscos 21 hs Arg 21 hs Brasil 19 hs México 19 hs Collmbia La dirección esta a cargo de #alestardirector y habrá comentarios de diegoposo y @humphreyinzillo Asi que imperdible. Cuentenle a quien quieran porque yo creo que esas canciones son para toda la familia. 🎶 🎶 🎶 🎶 #buenosaires #argentina #gardel #carlosgardel #homenaje #tango #zorzal #morocho #criollo #musica #kevinjohansen #morenoveloso #chanotb #leogarcia #esteman #filipecatto #cantautor #musicaargentina #indierock #indiepopmusic #musically #cancion #canciones #songwriter #musical #music #song #marceloezquiaga #indiepopmusic @geiserdiscos @popartdiscos