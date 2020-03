Para pasarla mejor en casa: estos son los músicos que darán recitales on line

Sin duda la expansión a todos los continentes, luego de que apareciera en China, del Coronavirus, hizo que no sólo la vida cotidiana de cada persona cambie por completo, sino también las actividades tanto individuales como masivas y así como fueron suspendidas las ligas de fútbol, los eventos de gran concurrencia, por supuesto también fueron cancelados grandes recitales a lo largo y ancho de la tierra.

Es por eso que varios artistas decidieron realizar shows on line para sus fans, más aún para que todos tomen conciencia de quedarse en sus casas y no salir y exponerse a un posible contagio o lo que sería peor propagar el virus. Chris Martin, el líder de Cold Play fue uno de los primeros en brindarse a su público y a través de Instagram dio un concierto de 30 minutos. En el ámbito local Juana Mollina también ofreció un show via streaming luego de que su presentación en vivo fuera cancelada y sin duda Juanes y Ale Sanz dieron la nota al cautivar a 200 mil personas desde Miami.

Según informa el sitio de TN, "La Viola", estos son algunos de los conciertos que podrán ver desde su casa aquellos, claro está, que tengan acceso a internet: Fito Páez confirmó un show para este viernes 20 de marzo pero aún no anunció el horario de su comienzo.

El canadiense Neil Young anunció que dará un concierto ¡desde su chimenea! y que su esposa lo transmitirá por su página web. Mientras que Alejandro Lerner prepara "Entre todos", un ciclo virtual con músicos, terapeutas, un filósofo y hasta un infectólogo para concientizar, escuchar música e informar. El evento será el domingo 22 de marzo a las 19 horas.

Por su parte, "la Gringa", Soledad Pastorutti dará un show por Instagram este jueves 19 a las 18 horas. Y Los Pericos que volvieron de Estados Unidos y están todos en cuarentena avisaron que darán un recital y compondrán canciones en vivo para sus fans.

Finalmente el español Alex Ubago anunció que pronto confirmará cuando será su show desde sus casa. La música nunca para y nada mejor que ver shows gratuitos desde la comodidad del hogar. ¡A preparar los oídos!