Premios Gardel 2020: Ale Sergi y Natalie Pérez revelan los detalles

Este viernes a las 22hs en la pantalla de TNT y en live streaming en Facebook, se podrán disfrutar los Premios Gardel edición 2020. Sin dudas será una de las entregas más atípicas debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, sin embargo tendrá un montón de sorpresas musicales con 16 shows de artistas de toda índole.

Esta gala tendrá como anfitriones a Ale Sergi y Natalie Pérez, quienes adelantaron detalles de cómo será está nueva edición de los Gardel, en donde se premia a la mejor música de nuestra tierra.

"Es muy emocionante, ambos estamos en la música y que nos inviten a participar de esta forma en los premios es un honor, revisando cada detalle porque es una entrega súper distinta", reconoció Ale Sergi sobre la presentación que se realizará bajo estrictos protocolos de seguridad. "Vamos a estar juntos en un estudio y vamos a presentar los distintos números digitales, hay varios que fueron preparados por videoclip que está preparado previamente. Tiene a favor que se puede jugar más con la edición y las cámaras. Hay más performances que en ediciones anteriores, son 16 shows y esa va a ser la modalidad", agregó el líder de Miranda! al respecto.

"Será un espectáculo dinámico en esta nueva modalidad con colaboraciones de artistas de todo el país", sumó Natalie Pérez sobre el evento, el primero que conducirá.

-La pandemia y el streaming, ¿cómo se fueron adaptando a la nueva normalidad?

Ale Sergi: -Nos estamos adaptando de una u otra manera, los streamings son parte de esa adaptación. En el caso de los artistas poder seguir mostrando nuestra música de esa manera.

El 10 de octubre vamos a hacer una telenovela musical, el formato te da esas libertades, podés hacer cosas distintas. Extraño un montón las giras pero le vamos a sacar todo el jugo posible.

Lo que está pasando es un llamado de atención y se van a seguir haciendo este tipo de cosas, conferencias virtuales, streamings, hay cosas así que facilitan las cosas. Ambas cosas pueden convivir juntas.

Natalie Pérez: -Mediante el streaming la distancia se acorta y podemos llegar a cualquier parte del mundo, desde los premios o de un show en particular nuestro, creo que va a ser una modalidad que se va a quedar. No es lo mismo pero poder darle trabajo al equipo que me viene acompañado es necesario. Hay que encontrarle el plus. Es extraño pero estamos conectados.



-¿Qué implican los premios Gardel para cada uno de ustedes?

A.S.: -La música es algo muy íntimo y cuando decidís compartirlo te exponés de una forma muy honesta y que te nominen es algo muy emblemático y para los argentinos es el premio a la música por excelencia. Además, los que nominan son gente de la industria y músicos como uno, es lindo sentirse reconocidos entre los pares. Se arma una cosa súper amorosa.



Los premios son nuestros y de todos nosotros y no importa si estás con Sony, Universal o si sos independiente, todos pueden participar. El premio es nuestro, lo hacemos nosotros y es una visibilidad muy buena e importante. Yo soy fan de la música y quiere que le vaya bien.



N.P.: -Son premios muy importantes porque cualquier artista de todo el país puede mandar su material. Este año hubo récord, se nominaron más de 3 mil postulantes. Ahora son 8 nominados por categoría y eso es muy importante porque te da a conocer y eso te suma mucho.