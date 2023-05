Blur tocará en el Primavera Sound 2023: la banda británica regresa a la Argentina después de 8 años

La noticia de la participación de Blur como headliner en el Primavera Sound Buenos Aires 2023 causó gran revuelo en las redes sociales y entre los fanáticos de la banda británica. Esta será una ocasión especial, ya que será la primera vez en varios años que Blur se presenta en Argentina. Su última visita al país fue en [insertar año de última visita], donde agotaron localidades y dejaron una huella imborrable en el público argentino.

"Blur en Buenos Aires para festejar la primavera", escribieron desde la organización del festival que viene de tener una exitosa edición en 2022 con las presencias de Pixies, Jack White y Bjork entre otros talentos internacionales.

Blur en una de sus presentaciones.

Entradas agotadas: éxito de ventas para el Primavera Sound

Desde el momento en que se anunció la preventa de entradas para el Primavera Sound Buenos Aires 2023, la demanda fue abrumadora. La preventa exclusiva para los usuarios del banco BBVA se agotó rápidamente, lo que demuestra el entusiasmo y la pasión del público argentino por este evento de renombre mundial. Posteriormente, se abrió la venta en modalidad "Early Birds" a través de la página web www.enigmatickets.com, que también se agotó rápidamente.

El anuncio del festival sobre la llegada de Blur a la Argentina

Los fanáticos no quieren perderse la oportunidad de presenciar un evento que reúne a lo mejor de la música contemporánea. La confirmación de Blur como headliner ha generado aún más expectativas y ha impulsado la venta de entradas en la segunda etapa de la preventa.

Primavera Sound Buenos Aires se consolida como una parada obligatoria en el circuito de festivales internacionales, y el hecho de contar con la presencia de bandas de renombre como Blur y posibles artistas como The Cure ha despertado un interés sin precedentes.

El festival se llevará a cabo los días 25 y 26 de noviembre en el nuevo predio elegido: Parque Sarmiento. Este lugar ofrecerá el escenario perfecto para conjugar talento local e internacional, creando una experiencia única para los asistentes.

Primavera Sound se expande

Primavera Sound no solo se limitará a los recintos principales, sino que también expandirá su propuesta musical con "Primavera en la Ciudad". Este sello distintivo del festival incluirá actividades y presentaciones en diversos puntos de la ciudad, brindando una experiencia musical completa y enriquecedora.

Con la consigna "Reflect what you are", Primavera Sound Buenos Aires buscará reflejar el espíritu y la identidad de la comunidad que ha construido en todo el mundo durante más de dos décadas. Este festival se ha destacado por su compromiso con la sostenibilidad, la igualdad de género, el compromiso social y la integración urbanística, convirtiéndose en un referente para otros eventos musicales.

La segunda edición del Primavera Sound Buenos Aires promete ser un evento inolvidable para los amantes de la música, donde se celebrará la diversidad sonora y se crearán momentos únicos de conexión entre artistas y público.

