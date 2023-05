Rels B se presentó en México. Este emblemático recinto al que desde España sólo han llegado artistas de la talla de Alejandro Sanz, Miguel Bosé y Héroes del Silencio, recibió a uno de los artistas más importantes de la escena urbana internacional.

“Gracias por cumplirme el sueño México, soy un niño cumpliendo su sueño. Los amo”, dijo ante la multitud feliz y emocionado.

El memorable show contó con una puesta preparada únicamente para el Foro Sol e invitados de lujo como Gera MX, Dellafuente, Alemán y la argentina Nicki Nicole, en casi dos horas de show donde repasó sus éxitos y reafirmó su excelente presente en conexión total con su público de un artista sin fronteras.

Rels B aka Skinny Flakk, eligió el país centroamericano, que fue el primero en recibirlo fuera de España, para cerrar la gira mundial ‘Flakk Tour 2023’, con un concierto único e inolvidable en el imponente templo del Foro Sol reuniendo a más de 65 mil personas con tickets completamente agotados.

RELS B

Cómo fue el show de Rels B en México

Tras una impresionante y exitosa gira por Estados Unidos y Latinoamérica en el 2022 (agotando 2 Palacios de los Deportes en minutos y muchas otras plazas en pocas horas) y su impactante presentación en el gigante Flow Fest, Rels B regresó a México en una única fecha que cerró su tour arrasador.

Con una puesta explosiva que potenció el talento y despliegue de este inmenso artista el recital hizo un repaso por los temas más importantes de su carrera, dando comienzo con “King Flakk”, “3:45AM”, “Tienes el Don” y “Boys Don’t Cry”. Para el segundo bloque le siguieron “Pa quererte”, “Cómo Dormiste?”, “Cómo antes”, “Love it”, “Me gustas natural”.

RELS B



Ya entrando a mitad del show llegó uno de los momentos altos de la noche cuando la primera invitada Nicki Nicole ingresó al escenario, logrando la ovación total del Foro Sol, junto al español interpretaron el reciente single que los une "qué le pasa conmigo?" el cual sigue escalando en todos los rankings globales y formará parte del nuevo álbum de la argentina, pronto a estrenarse. “Un aplauso grande para Rels acá haciendo historia. Gracias México por el amor de siempre, nos vemos en Noviembre” declaró la rosarina que viene de anunciar su próxima presentación en el país azteca para el 2 de noviembre en el Pepsi Center generando una expectativa enorme.

Tampoco faltaron temas como “La prisión”, “Me olvidé de ti”, “Mejor no nos vemos”, “Buenos genes” junto a Dellafuente, y un set acapella de “No te imaginas/ Dime cuantas veces/ Se me olvido”.



La noche iba llegando a su fin pero antes faltaba el último invitado, Gera MX para interpretar “Si me olvido”. Para el cierre quedaron “Un verano en Mallorca”, “A mi”, “Lo qué hay por aquí”, coronando así más de 30 canciones de un enérgico concierto y sellando su vínculo y amor eterno por México en una fecha épica.



RELS B sigue demostrando su talento y versatilidad como artista, dejando claro que su carrera no hace más que crecer y que su música sigue llegando a más personas en todo el mundo.