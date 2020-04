Sergio Dalma contó desde Cataluña cómo vive la pandemia y habló de su aislamiento

Sin lugar a dudas, Sergio Dalma es uno de los artistas más importantes de la música en español de los últimos 30 años, precisamente cifra que cumple dedicado a la música. Es más cuando comenzó a circular el Coronavirus en Europa tuvo que suspender su gira conmemorativa que recorría el mundo y tenía pensado desembarcar en la Argentina muy pronto. Aislado en su casa de Cataluña, el interprete que lleva vendidos más de 4 millones de discos, dialogó de forma exclusiva con CARAS Digital y en durante una rica entrevista habló de todo. De cómo lleva la cuarentena en soledad, cómo están sus padres, cómo se cuida y por supuesto, lo que quieren saber sus fans, cuándo podrán volver a verlo en la Argentina.

Sergio entendemos que has suspendido la gira hace un tiempo y te encuentras aislado, ¿Cómo vive este proceso?

Pues la verdad es que estamos viviendo una verdadera pesadilla, parece mentira pero durante muchos años, con películas y otros medios nos han señalado que esto podía pasar y aunque uno no creía, pues está pasando. De momento me encuentro haciendo la cuarentena solo en mi casa de Cataluña en un pueblecito cerca de donde viven mis padres. Preocupado lógicamente porque mis padres son mayores. Les hago las compras, hago video llamada con ellos al igual que mis sobrinos. Vale, llevándola como se puede hasta mediados de mayo que es cuando supuestamente podremos volver a salir.

¿Qué hace con tanto tiempo libre y solo?

Este aislamiento me ha marcado una rutina, me levanto temprano, me gusta mucho leer, limpio la casa, escucho música, cocino, hago ejercicio, pero la verdad cada día se hace largo.

¿Lo asusta esta pandemina que esta atravesando el mundo entero?

Yo pienso que hay que tomar una lección de todo esto. Va a haber un antes y un después. Realmente nos hemos dado cuenta que la vida puede cambiar de un día para otro de forma brutal. Esto nos hace valorar lo cotidiano, a la rutina que no le dábamos valor la valoramos y no sabemos cómo va a acabar, todos tenemos cierto miedo y nuestra forma de expresarnos a los demás va a cambiar. A la hora de recibir este golpe aquí fue durísimo, ahora tendremos cierto temor de salir a la calle hasta que no este la vacuna. Se vive con una psicosis, con un miedo importante y no podemos de ninguna manera hacer que no pasó nada, hay salir de una forma escalonada y sin perder el miedo.

Probablemente los espectáculos masivos, usted llena estadios gigantescos, sean una de las últimas actividades que volverán a la normalidad, ¿Cómo se reestructura su gira?

Estábamos en gira para celebrar los 30 años en la música, la gira era fenomenal, era un show muy divertido, la gente estaba muy involucrada. El 24 de enero arrancamos y llevábamos muchos conciertos y es una pena lo que sucedió pero hay que ser responsables, sabemos que los espectáculos van a arrancar últimos, yo creo que, que se congregue mucha gente hay que evitarlo. Lo tremendo de la situación es que ya están cancelando los festivales de verano (europeo), es terrible... Nosotros de momento vamos cambiando fechas, todo mayo y junio se pospuso. Y mi concierto en la Argentina se ha pasado a noviembre, pero la incógnita será como será nuestro regreso. En la vida no hay nada seguro y hay que valorar día a día, el despertarse, el que estamos un día más vivos, por estos tiempos hay gente que ha especulado si es un castigo por todo lo que le hicimos al planeta, hay muchas teorías y muchas creencias diferentes.

En la Argentina ha llenado teatros y estadios, tiene muchos fans aquí, ¿qué mensaje le gustaría enviarle a todos los argentinos que lo están leyendo en este momento?

Pienso que en abril íbamos a estar de promo por la Argentina y el no poder hacerlo me entristece. Yo estaba hablando con amigos de allá, como lo hago contigo, y les decía 'mirad lo que pasó en Europa', por favor haced caso de lo que está pasando en Italia, aquí en España, aprended lo que está pasando es la única manera de lucha contra todo esto. A los argentinos les digo que os llevo en el corazón cada día que pasa y que a pesar de la distancia siento cerca a cada uno de vosotros y tengo muchas ganas de abrazarlos de manera virtual mediante este reportaje que tú me haces. Y que sepan que cuando todo esto pasé, porque en algún momento pasará estaré por tus pagos para abrazar a cada uno de mis seguidores que siempre son tan cariñosos. ¡Los quiero!