The Strokes, iconos del rock en Primavera Sound pero con sabor a poco

La entrega del viernes del Primavera Sound Barcelona se vivió con mucha expectativa por la presentación de The Strokes, quienes se vieron en la obligación de cancelar el show de la semana pasada luego de que su frontman, Julian Casablancas diera positivo en covid-19. Llegado el momento de la cita -cinco minutos más tarde de lo que figuraba en el lineup- las luces se bajaron en el escenario Estrella Damm, dandole protagonismo absoluto al logo de los oriundos de Nueva York.



Ese icónico diseño inspirado en el logotipo de los antiguos cigarrillos "Magna" que hemos visto replicado infinidades de veces en camisetas y que hoy en día ya es sinónimo de excelencia. Aunque tras casi 25 años de vigencia, las presentaciones en vivo de quienes supieron ser los "salvadores del garage rock", hoy dejan sabor a poco. ¿O será que se les exige mucho?

Casablancas y Hammond Jr, al inicio del show.



Para los fanáticos más ortodoxos de The Strokes, la presentación de anoche no fue de las mejores. Sin embargo, la banda de Casablancas opera como encantadora de masas y los gritos de aprobación no tardaron en llegar ante los primeros acordes de “Bad Decisions”, del disco "The New Abnormal" de 2020, que dio inicio al show. Dicho sea de paso, este fue el sexto trabajo de su discografía y significó su primer Premio Grammy, en la categoría "Mejor álbum de rock".

Albert Hammond jr.

Entre chistes, muchos tragos de alcohol y "revolcadas" en el suelo, JC se tomó un momento para pedir disculpas por la cancelación de la fecha del primer fin de semana de Primavera Sound: "Igual, eso no es problema de ustedes. Fue por el covid o algo así. Lo tuvo Nikolai.. ¡Mentira! Fui yo", dijo ante la mirada de Nikolai Fraiture, su bajista, quien tímidamente sonreía a un lado, acostumbrado a las ocurrencias del cantante. Más tarde se soltaría un poco y se animaría a hablar con su público en español.

Julian Casablancas.

“The Adults Are Talking” y “Brooklyn Bridge to Chorus” fueron algunas de las canciones que le siguieron al setlist (que tuvo uno total de 14) y que la multitud parecía no disfrutar: lejos de ponerse a escuchar lo que pasaba sobre el escenario, la gente parecía estar muy "metida" con sus charlas entre amigos. Capítulo a parte es el desplazamiento de personas que no paraban de circular, abandonando así a los newyorkinos por alguna otra banda del festival.



Quizás porque en la escasa hora que duró el show, sólo lograron entretener cuando volvieron a sus raíces e interpretaron sus temas más viejos. Algunos como "Someday", "New York City Cops", "Under Control", "Reptilia" y "Take It or Leave It". Para cuando sonó "Hard to Explain" la garganta de Julián Casablancas no daba más y aunque, desafinado, siguió adelante como si nada.

El show de The Strokes no complació a sus fieles seguidores.

Capítulo aparte es la excelencia de Albert Hammond Jr y Nick Valensi (guitarristas), que con sus riffs e inconfundibles acordes son quienes le dan sentido a la agrupación y dan la esperanza de que el ADN de The Strokes sigue vivo en algún recóndito lugar. Fabrizio Moretti y su precisión "de reloj" en la batería, impecable como siempre.



Para el final - y sin haber reparado ni en "12:51" o "Last Nite"- The Strokes sacó del fondo de armario "Threat of Joy", perteneciente al EP Future Present Past, diciéndole "adeu" a sus fieles seguidores que a estas alturas se quedaron con ganas de volver a ver a la banda que Moretti, Hammond Jr, Valenci, Fraiture y Casablancas supieron ser alguna vez.



THE SMILE, la sorpresa de la noche en el Primavera Sound

Si algo hay que agradecerle a Julián Casblancas, es que en medio de su show invitó a su público a que horas más tarde fuera a ver a The Smile, la banda de Thom Yorke y Jonny Greenwood (Radiohead) con Tom Skinner (batería en Sons of Kemet) Esta power dupla ha necesitado expandirse de su grupo madre para seguir explorando en solitario. ¿El resultado? un lisérgico y sublime combo de electrónica y rock, que dieron total sentido al viernes del festival catalán.

Thom Yorke.

En su debut en España, este grupo a la vez nuevo y familiar torció el gesto para afilar la inquietud sónica y lírica de composiciones como Skrting on the Surface o You Will Never Work on Television Again, con una cita a FeelingPulledApartByHorses, single originalmente publicado por Yorke en solitario al que dieron nuevo cuerpo y musculatura orgánica.



En pocas palabras: Yorke es el puto amo. De eso ya no quedan dudas, y siempre dan ganas de más.