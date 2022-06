Dua Lipa, Cazzu y Gorillaz la rompen en el primer día del weekend II del Primavera Sound 2022

Cazzu la rompió, lisa y llanamente. La trapera se presentó en el primer día del Weekend II del Primavera Sound en el Parc del Fòrum de Barcelona, en su vigésimo aniversario y se ganó al público, que esta vez alcanzó alrededor de 80 mil personas en total. En el mismo marco, Dua Lipa brilló con sus pegadizos hits del pop y Gorillaz reforzó su título de eminencias del rock.

La joven argentina de 28 años, nacida como Julieta Emilia Cazzuchelli, aprovechó la cita en el escenario Tous para dar cátedra de reggaetón, trap y r&b, representando al colectivo de artistas argentinos que viajaron especialmente para el festival catalán. Además, presentó canciones de su último trabajo de estudio "Nena Trampa".

Cazzu.

Como perlita de la noche, la nacida en Jujuy se olvidó la letra de uno de sus hits más recientes: “Esperen que no me la sé muy bien, ¡va de nuevo!”, dijo entre risas y muy distendida ante el inicio fallido de la interpretación de “Maléfica”, canción que ella misma catalogó como una de sus favoritas del disco.

“Soy de Argentina, tengo 28 años, en Tinder me encuentran como... Ah, no”, se sinceró muy risueña Cazzu. Lo simpático de este comentario es que en las últimas horas la cantante -que en el pasado tuvo una relación con el trapero Bad Bunny- fue emparentada con el artista Christian Nodal.

Cazzu.

Según confirmaron medios de Guatemala, el ex de Belinda viajó el pasado martes a ese país exclusivamente para ir a buscar a la argentina, quien había viajado allí para presentarse en el Empire Music Fest (EMF), aunque fue suspendido por mal clima. La "parejita" fue vista paseando de la mano en la Antigua Guatemala horas antes de ser fotografiados en la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora, donde abordaron un jet privado con destino a Barcelona.

Cazzu.

Volviendo a su show del Primavera Sound, Cazzu incluyó en su setlist, hits como “Loca” y “Tumbando el club”. En cuando terminó de interpretar la “BZRP Music Session # 32″, soltó un reclamo para sus fans: “A ustedes no les gusta tanto el trap”; por lo que decidió continuar con canciones más movidas como “Pa mí” y “Nada”. ¡Muy arriba!

Dua Lipa con su furor pop y Gorillaz, eminencias del rock indie

Horas más tarde, llegaría el turno de Gorillaz, la banda liderada por el ex Blur, Damon Albarn. Con su presentación, subieron la vara definitivamente e hicieron vibrar a las miles de personas que desde tempranos se congregaron en uno de los principales escenarios del festival para verlos bien de cerca.

Y no defraudaron. En su repertorio estuvieron todas aquellos clásicos que todos amamos corear: "Strange timez" y "On Melancholy Hill", además de "Feel Good Inc.", "Dare", "Clint Eastwood", "19-200" y "Rhinestone eyes", entre tantos otros.

Damon Albarn y sus "Gorillaz".

La sinergia en el escenario entre los integrantes de la banda hizo comunión con los acalorados fans que estuvieron más que agradecidos con el increíble setlist de la banda, que lo dejó todo arriba del escenario.

Albarn, aclamado por su público.

Luego, llegaría el turno de Dua Lipa, que abrió su presentación con una versión extendida de 'Physical', para seguir con muchísimos otros hits: 'New rules', 'Love again', 'Cool', 'Pretty please', 'Break my heart', la muy coreada 'Be the One', 'We're good' y 'Good in bed'.

Dua Lipa.

En cuanto a su look, un vestido customizado by BluMarine en tono violeta, con aires de fantasía Y2K: corto, con escote buche frontal y corset con detalles de pedrería. El pelo lacio y makeup a tono, resaltando su mirada con sombras lila y delineada "ultra cat eye" en tono negro.

Dua Lipa.

"Estamos muy emocionados de estar aquí, porque no sabíamos si podríamos volver a hacerlo", dijo la joven quien fue emparentada en las últimas semanas con el actor español y galán, Arón Piper.

Dua Lipa.

El concierto de Dua siguió con 'Boys will be boys', 'One Kiss', que originalmente canta con Calvis Harris, 'Hallucinate' y 'Cold Heart', resultado de su collab con Sir Elton John.

Para cerrar bien arriba, 'Levitating', 'Future Nostalgia' y 'Don't start me now'. Más que cumplidor, ¿no?