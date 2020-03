VIDEO | Mirá el nuevo video de Valeria Lynch grabado a la distancia con sus músicos

A mediados de 1964 la banda "The Wonders" editaría uno de los temas más populares de la época y que los llevaría a los primeros puestos de los rankings musicales del mundo. Se trataba de "That Thing You Do", y tanto éxito y repercusión tuvo durante décadas que en 1996 Hollywood, con Tom Hanks a la cabeza, decidió llevarla a la pantalla grande. Pero en esta oportunidad la que sorprendió a todos sus fans al interpretar el tema y versionarlo fue Valeria Lynch quien a distancia, por la cuarentena obligatoria, lo grabó con sus músicos.

La idea fue de la bajista Luli Bass a ella se le ocurrió hacer éste tema dentro del marco de concientización #YoMeQuedoEnCasa y posteó en sus redes la razón: "Cuando era chiquita, esperaba ansiosa a que pasen en la tele la película "The Wonders", más conocida en la Argentina como "Eso Que Tu Haces". Ya tocaba el bajo y amaba ver una y otra vez la historia de esos chicos y soñaba con que algún día me pasara a mi. Hace unos días tuve la idea de hacer este cover con amigos que son unos capos y sobre todo, que admiro y que están al pie del cañón", contó ella y amplió: Los amo. Lo grabamos cada uno en su casa, filmado con nuestros celulares.

Por su parte Valeria dijo: "Estoy muy contenta con este contenido, no hay una cuestión comercial de por medio, es para contribuir para entretener a la gente y me encantó participar de la canción. Al fin y al cabo hice lo que más me gusta que es cantar, espero les guste a todos y lo puedan disfrutar tanto como yo. Los fans siempre esperan algo de mí y yo no los voy a dejar con las ganas..."

Voces: Valeria Lynch y Leo Calomino.

Guitarra: Mariano Martínez.

Bajo: Luli Bass.

Batería: Heber Vicente.