El relato de Estefanía de Mónaco a 38 años del accidente en el que murió Grace Kelly

En el día de ayer se cumplieron exactamente 38 años de una de las tragedias más recordadas de la monarquía europea. Tras un accidente con su auto, fallecía Grace Kelly, la madre de Estefanía de Mónaco. Por ese entonces ella tenía 17 años y madre e hija se dirigían a París para realizar un desfile de moda de Dior. Si bien el chofer de la primera dama se había ofrecido a llevarla, Kelly insistió en hacerlo ella y al regresar al Palacio de Montecarlo, el auto tuvo una falla y cayó por un precipicio de 40 metros de alto.

Estefanía sufrió la fractura de tres cervicales, de la clavícula y de varias costillas y su madre gravemente herida fue trasladada a un hospital, donde falleció al día siguiente, tras padecer una hemorragia cerebral. Según Vanitatis. Elconfidencial.com, el libro 'Rainier and Grace: An intimate portrait', Jeffrey Robinson cuenta con la palabra de Carolina, hermana de Estefanía y relata: "Me dijo: 'Mamá me decía todo el rato que no podía frenar, que los frenos no funcionaban'. Me dijo que mi madre estaba en un estado de pánico. Así que Estefanía tiró del freno de mano, pero el coche no se detuvo".

Estefanía durante toda su vida se ha negado varias veces a hablar del tema pero, en 2018, en la biografía titulada "Alberto II de Mónaco, el hombre y el príncipe", contó: "Todos nos apoyamos como pudimos. Para mí, las cosas fueron especiales. Me lesioné, estuve algo discapacitada durante unos meses", dijo ella, quien no pudo asistir a funeral de su madre por estar internada.

Además confesó que su padre fue el que más sufrió y que ella y sus hermanos tuvieron que apoyarlo con todas sus fuerzas: “Cada uno de nosotros trató de reconstruirse a sí mismo, y los tres apoyamos a nuestro papá, cuyo sufrimiento era indescriptible. Su dolor fue el mayor, fue a él a quien sentí más vacío, más abandonado. Estar unidos a su alrededor, eso es lo que nos parecía más importante".