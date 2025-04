Letizia Ortiz pasó de ser una periodista con un sueldo estable en la televisión española a convertirse en una de las mujeres con mayor patrimonio del país. Con una fortuna estimada en 8,3 millones de euros, la reina consorte de España multiplicó su capital desde su ingreso en la realeza. Sin embargo, su riqueza sigue siendo la mitad de la que posee su esposo, el rey Felipe VI, cuyo patrimonio se calcula en 16,8 millones de euros.

De origen asturiano y criada en una familia de clase media, Letizia construyó su carrera profesional en distintos medios de comunicación antes de dar el salto a la monarquía. Su rol más reconocido fue como presentadora de los informativos de Televisión Española, donde compartió pantalla con Alfredo Urdaci.

Durante esa etapa, su situación económica era considerablemente más modesta. Aunque su salario le permitía llevar una vida cómoda, no le daba la posibilidad de acumular grandes riquezas. En 2014, el diario británico Express estimó que su sueldo como reina consorte era de 49.182 euros anuales, monto destinado a cubrir sus gastos personales, como vestimenta, cultura y ocio.

Pero con la llegada de Felipe VI al trono tras la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos I, la realidad financiera de Letizia cambió drásticamente. Desde entonces, su salario y su patrimonio han crecido exponencialmente, hasta alcanzar los actuales 8,3 millones de euros.

La transparencia del rey y el hermetismo sobre Letizia

El año pasado, Felipe VI tomó una decisión inédita en la historia de la monarquía española al hacer público su patrimonio neto, valuado en 2,57 millones de euros. Según los datos difundidos por la Casa Real, sus bienes incluyen 2.267.942,80 euros en cuentas bancarias y 305.450 euros en obras de arte, antigüedades y joyas personales.

Sin embargo, esta transparencia no se extendió a Letizia. A diferencia del monarca, la reina consorte no está obligada a hacer pública su riqueza, ya que no ostenta la jefatura del Estado. Desde Zarzuela han sido claros en este punto: “El jefe del Estado es el rey”, por lo que solo él tiene la responsabilidad de transparentar sus finanzas.

Este criterio también aplica a la reina emérita Sofía y a las esposas de altos cargos gubernamentales, quienes tampoco están obligadas a revelar su patrimonio. En contraste, la princesa Leonor, heredera al trono, sí tendrá que hacerlo en el futuro cuando asuma la Jefatura del Estado.

