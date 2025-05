Charlotte Casiraghi, princesa de Mónaco y embajadora de Chanel, dio inicio a la temporada de verano europea compartiendo sus recomendaciones literarias en Vanity Fair. “Leer junto al mar es uno de los grandes placeres de la vida”, dijo Casiraghi en la publicación en la que aseguró que los momentos de lectura son un momento de espacio y meditación fundamental.

Desde ese lugar, propone para la temporada de descanso en el viejo continente cuatro títulos escritos por mujeres: obras de Caroline O’Donoghue, Abigail Assor, Dorothy Parker y Tove Jansson.

Las recomendaciones de Charlotte Casiraghi

Una de las primeras que Charlotte Casiraghi menciona es The Rachel Incident, de Caroline O’Donoghue. Para la princesa esta es una novela “increíblemente contemporánea”. En palabras recogidas por Vanity Fair, lo que más le atrae es cómo la autora irlandesa retrata una amistad inseparable entre una joven y un joven en pleno ingreso a la adultez. “Es una época en la que intentás orientarte, y eso es fascinante”, reflexionó.

Otro de los títulos aconsejados es As Rich as the King, la ópera prima de la autora marroquí Abigail Assor. Para Casiraghi esta es“una novela magistral” con una prosa “precisa, sensual y poética”. Ambientada en la Casablanca de los años 90, la historia gira en torno a Sarah y Driss, dos jóvenes que viven una intensa relación marcada por el deseo, pero también por las diferencias sociales.

The Collected, de Dorothy Parker se encuentra en el tercer puesto de los recomendados por Charlotte. Se trata de una antología de escritos de la icónica autora estadounidense sobre la vida matrimonial y doméstica en el Nueva York de los años 50. A pesar del contexto histórico, Casiraghi rescata su actualidad: “Hay muchas cuestiones que siguen siendo muy contemporáneas”, aseguró.

La lista de predilectos de Charlotte Casiraghi se completa con El libro del verano, de Tove Jansson. Esta obra narra la historia de Sophie, una niña que acaba de perder a su madre y pasa las vacaciones con su abuela en una isla de Finlandia. Casiraghi la definió como “una obra corta y dulce, muy conectada con la naturaleza”. En palabras citadas por Vanity Fair, lo más conmovedor es la relación entre ambas generaciones, tejida a través del diálogo y el acompañamiento. “Algunos libros nos permiten viajar lejos y a la vez permanecer en un ambiente muy familiar”, describió.