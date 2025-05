Sofía Jujuy Jiménez se ubicó en el centro de la polémica después de que la periodista Melina Gadano la acusara de “roba maridos”. Todo surgió después de que la modelo compartiera una reflexión sobre las mujeres que “roban maridos” y recibiera una inesperada respuesta por parte de la comunicadora, ex esposa de Alex Campbell, senador de la Provincia de Buenos Aires perteneciente al PRO.

Acusaron a Sofía Jujuy Jiménez de roba maridos: su letal respuesta

Sofía Jujuy Jiménez se expresó sobre la polémica de las mujeres que “roban maridos” y recibió una respuesta incómoda por parte de la exesposa de un senador. A partir de esto, y para evitar quedar involucrada en una situación complicada, decidió defenderse mediante stories en su cuenta de Instagram.

“¿Cómo es que hay mujeres que roban maridos y existen otras que ni siquiera queremos uno?”, había comentado la modelo en una ocasión y, después de ser compartido por un medio, Melina Gadano, la exesposa del senador Alex Campbell, tuvo un fuerte comentario.

“Pero lo llamabas al mío insistentemente jajaja”, lanzó duramente la periodista en contra de la modelo. Esto despertó todas las alarmas debido a que la ex pareja se vio involucrada en un escándalo hace pocos meses.

La polémica entre Jujuy Jiménez y Melina Gadano

“Paso por acá a dejar en claro, porque si hay algo que no soy es roba maridos. Por algo hice ese comentario la vez pasada en el posteo”, aclaró la ex pareja de Bautista Bello.

Con esta aclaración, decidió salir a defenderse rápidamente mediante historias de Instagram, donde mostró que nunca había tenido una conversación con el senador, sino que era él quien le enviaba mensajes mientras su chat se encontraba en “solicitud de mensajes”, es decir que ella ni siquiera lo seguía de vuelta.

“Se los voy a mostrar porque no voy a permitir que nadie ensucie mi imagen. Yo no tengo nada que ver con esta persona, ni idea. Y verán, nunca ni le respondí ni nada”, remarcó y dejó ver junto a las capturas de los chats.

“No, amor. A mí podés tildarme de lo que quieras, pero ¿roba maridos? No, señora. Yo no me meto ahí”, finalizó la reconocida artista.

