Cuál es el TikTok de la princesa Leonor

En los últimos días, los videos y las imágenes de la princesa Leonor realizando arriesgadas maniobras en el buque escuela “Juan Sebastián Elcano” han acaparado la atención de las redes sociales. La hija de los reyes Felipe y Letizia, que se prepara para una travesía de seis meses alrededor del mundo, ha demostrado valentía y compromiso durante sus ejercicios a bordo. Sin embargo, entre la admiración y la curiosidad, surgió una pregunta que muchos se hacen ¿la princesa Leonor tiene TikTok?

Princesa Leonor

La verdad detrás de las redes sociales de la heredera al trono

La respuesta corra es que no. La Casa Real española ha sido clara en que ni la princesa Leonor ni su hermana, la infanta Sofía, poseen cuentas oficiales en redes sociales como Tiktok, Instagram o Twitter. Pese a esto, su figura es frecuentemente tendencia en estas plataformas debido a sus fanáticos que comparten contenido sobre sus apariciones públicas y actividades oficiales.

A pesar de no estar presente de manera oficial en TikTok, la imagen de la princesa de Asturias tiene gran repercusión en esta red. Su recién expedición en el “Juan Sebastián Elcano” es un ejemplo de cómo su figura genera fascinación. Videos sobre sus maniobras en el barco, su discursos y momentos familiares son editados y viralizados, acumulando millones de reproducciones.

La princesa Leonor y la infanta Sofía

Uno de los motivos de su ausencia en las plataformas es preservar su privacidad y seguridad, algo prioritario para la Casa Real española, especialmente en un contexto en el que Leonor estás asumiendo cada vez más compromisos públicos como heredera al trono,

El impacto de los videos virales

El video donde la princesa realiza maniobras en el palo del buque escuela, alcanzando alturas de hasta 50 metros, se viralizó rápidamente, generando admiración por su valentía y por su exigente formación que está llevando a cabo. Esto dejo en claro que, aunque no tenga cuentas oficiales, Leonor es sinónimo de interés y conversación en las redes sociales.

Mientras tanto, su presencia pública seguirá limitada a los canales oficiales de la Casa Real y a eventos oficiales cuidadosamente supervisados. Por ahora, los admiradores de Leonor tendrán que conformarse con las publicaciones y noticias que surgen en medios oficiales y fanáticos.

Aunque muchos usuarios bromean sobre encontrar un supuesto perfil secreto de la princesa en TikTok, es importante recordar que cualquier cuenta que se haga pasar por elle no es oficial. Así que no, Leonor no tiene TikTok, pero su figura sigue siendo tendencia en la plataforma gracias a su carisma y la curiosidad que despierta su rol como futura reina de España.

N.L