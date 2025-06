Eugenia de York es una de las royals más observadas en las redes sociales. Si bien ocupa el duodécimo lugar en la línea de sucesión al trono británico, su objetivo personal va por un lado lejano a las responsabilidades de la realeza. Ella suele participar de eventos importantes de organizaciones o fundaciones que ayudan a combatir diferentes enfermedades. Sin embargo, le da más importancia a una de ellas, ya que atraviesa los recuerdos de uno de los momentos más difíciles de su vida.

¿Cuál es la dolorosa enfermedad que sufre Eugenia de York?

En los últimos días, Eugenia de York volcó toda su atención en apoyar a la Scoliosis Support & Research, una organización de caridad para ayudar a las personas que padecen escoliosis. La realidad es que ella es una de las royals que más se involucran en problemáticas de salud y buscan dar su aporte en la comunidad, y esto se debe a uno de los momentos más difíciles de su vida. La propia princesa sufre de la dolorosa enfermedad que, por unos meses, la mantuvo sin poder moverse.

No es algo que quiso ocultar; por el contrario, siempre buscó visibilizar su lucha y recordar todos los momentos que vivió, al igual que lo mucho que disfruta ahora tras varios tratamientos y operaciones. A sus 12 años, fue diagnosticada con esta enfermedad que afecta a la columna vertebral. Ante esto, vivió una compleja intervención quirúrgica, de más de ocho horas, donde los médicos tuvieron que implantarle varillas de titanio para corregir la curvatura que amenazaba su salud. "Me sentí muy avergonzada. Me despertaron temprano, me tapé con la manta y dije: 'no quiero que nadie me vea'", expresó en una entrevista para The Telegraph.

Sin embargo, fue aún más lenta y dolorosa la recuperación. Durante meses, estuvo sin moverse en la cama de su habitación del hospital, lo que en el futuro la impulsó a buscar siempre espacios verdes y lugares en la naturaleza que hagan sentir a ella y a otros una sensación más relajante y fresca. Es por eso que, además, colabora con la organización benéfica Horatio’s Garden, que crea jardines en hospitales para pacientes con lesiones medulares. Si bien ya se recuperó, no duda en mostrar sus cicatrices y contar su experiencia a otros, para dar a conocer esta enfermedad y lo mucho que afecta a los que la padecen.

En la actualidad, Eugenia de York y su esposo, Jack Brooksbank, crían a sus dos hijos en su casa de Portugal, en el Costa Terra Golf and Ocean Club, a pesar de que también dividen su tiempo en Londres. Entre visitas, donaciones y participaciones de charlas, la princesa cuenta su experiencia personal y no duda en acompañar a todos aquellos que padecen la enfermedad, o a los padres que tienen hijos con escoliosis.

