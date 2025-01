Irene Urdangarin arma un escándalo por la boda de su padre

La posible boda secreta de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia desató un nuevo capítulo de tensiones familiares que pone en el centro de la escena a Irene Urdangarin, la hija menor del exduque de Palma y la infanta Cristina. La joven, quien vivió de cerca los altibajos de la separación de sus padres, dejó claro que no tiene intenciones de asistir al próximo enlace matrimonial de su padre, marcando una postura contundente.

Desde que en 2022 se hicieron públicas las imágenes de Iñaki junto a Ainhoa, la relación entre padre e hija atraviesa serios conflictos. Irene, quien entonces vivía en Ginebra junto a la infanta Cristina, sufrió profundamente la ruptura familiar, lo que se reflejó en su rendimiento académico y su estado emocional. En ese contexto, la joven asumió una posición crítica hacia su padre, a quien considera responsable de la situación.

El distanciamiento con Iñaki se mantiene desde entonces, y su relación con Ainhoa nunca llegó a consolidarse. A pesar de los intentos de acercamiento, Irene se negó repetidamente a compartir momentos familiares con la pareja.

La boda que divide a los Urdangarin

Con el divorcio entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina finalmente formalizado, el decidió dar un paso más en su relación con Ainhoa Armentia al anunciar su intención de casarse este año. Según fuentes cercanas, el enlace sería una ceremonia civil discreta, con la presencia de los hijos de Iñaki como testigos.

Sin embargo, Irene fue categórica en su postura. No solo se opone al matrimonio, sino que aseguró que no asistirá a la boda, una decisión que refuerza su lealtad hacia la infanta Cristina, a quien considera la principal víctima de toda esta situación. "No traicionará a su madre", confirmaron personas cercanas a la familia.

La decisión de Iñaki de formalizar su relación con Ainhoa Armentia generó opiniones divididas. Mientras algunos lo ven como un intento de consolidar su vida junto a su pareja tras años de polémicas, otros lo interpretan como una acción insensible hacia sus hijos, especialmente Irene.

Según trascendió, uno de los motivos detrás del enlace sería asegurar la estabilidad económica de Ainhoa en caso de que algo le ocurra a Iñaki, quien actualmente goza de una pensión y beneficios derivados de su antigua posición.

Por ahora, la incógnita sobre si los otros hijos de Iñaki estarán presentes en el matrimonio es una incógnita y mantiene a todo en vilo en España.

