La historia de amor de Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo es una de las más románticas del principado de Mónaco. El hijo menor de la princesa Carolina de Mónaco y miembro de una de las familias reales más emblemáticas de Europa conoció a la periodista y aristócrata italiana en 2010 durante el Festival de Cine de Cannes y desde entonces no se separaron más.

Hoy, quince años después de aquel flechazo inesperado bajo las luces de la alfombra roja, la pareja se mantiene tan enamorada como el primer día. Cada aparición pública, cada gesto, cada mirada entre ellos lo confirma: Pierre y Beatrice no solo comparten un vínculo sentimental, sino un proyecto de vida sólido, sofisticado y profundamente amoroso.

Pierre Cairaghi y Beatrice Borromeo: del flechazo al altar

Su primer encuentro ocurrió mientras Beatrice trabajaba como periodista cubriendo el festival, y Pierre asistía como parte de la realeza monegasca. Lo que parecía ser un cruce pasajero entre dos mundos terminó por convertirse en el comienzo de una historia de amor que hoy es ejemplo de estabilidad en el panorama royal europeo.

El 25 de julio de 2015, tras cinco años de noviazgo, se casaron por civil en los jardines del Palacio Grimaldi. Una semana más tarde, celebraron su unión con una ceremonia religiosa digna de película en las Islas Borromeas, propiedad de la familia de Beatrice, sobre el lago Maggiore en Italia.

Desde entonces, son protagonistas de una de las relaciones más admiradas del viejo continente, y ya sen el glamoroso Baile de la Rosa, en una gala de Dior en París o en el Gran Premio de Fórmula 1 del Principado, siempre se los ve juntos, unidos, disfrutando del tiempo compartido.

Pierre y Beatrice consolidaron su unión con la llegada de sus hijos

El amor entre Pierre y Beatrice se consolidó con el nacimiento de sus hijos: Stéfano, en febrero de 2017, y Francesco, en mayo de 2018. La llegada de los pequeños no solo selló su historia de amor, sino que los convirtió en una de las familias más queridas de la realeza.

En una entrevista reciente con Harper’s Bazaar, Beatrice reveló: “Ver a mi marido jugar con mis hijos a diario es lo que más me llena el corazón”. También reconoció el apoyo fundamental que fue su esposo en su carrera como directora de documentales. “Siempre ha sido muy generoso. Yo también lo he sido con él, porque aprendí que un matrimonio nunca es 50/50. Lo importante es que no siempre esté desequilibrado en la misma dirección”, dijo en agosto pasado a Vanity Fair.

La historia de Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo es la prueba de que incluso dentro del mundo de la nobleza, donde la presión mediática y los compromisos institucionales pueden ser abrumadores, el amor verdadero puede florecer.

VO