La semana pasada, durante la cumbre de royals en Polonia con motivo del 80 aniversario del campo de exterminio Auschwitz II-Birkenau, se produjo un esperado reencuentro entre algunos de los monarcas más importantes de Europa. Entre ellos destacaron los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, y los monarcas neerlandeses, Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta.

Máxima Zorreguieta y Letizia Ortiz

El acto, solemne y cargado de significado histórico, transcurrió sin aparentes incidencias. Sin embargo, con el paso de los días, la prensa internacional comenzó a analizar detalles que podrían ser considerados controversiales en el mundo de la realeza. La revista portuguesa Flash! aseguró que la reina Letizia protagonizó un gesto que evidenciaría la supuesta mala relación que mantiene con Máxima de los Países Bajos.

Según el medio, al finalizar el evento, Letizia abandonó el recinto sin despedirse de ninguna de las parejas reales presentes, dejando atrás a su esposo, el rey Felipe VI, quien se quedó conversando con los reyes de Dinamarca y Países Bajos. Esto habría obligado al monarca español a disculparse en nombre de su esposa, generando especulaciones sobre la falta de cordialidad de la reina.

Esta actitud no sería una novedad en el comportamiento de la reina Letizia, quien en otras ocasiones ha mostrado gestos similares en eventos oficiales con miembros de la familia real española, como las infantas Elena y Cristina o incluso el rey emérito Juan Carlos I.

Un distanciamiento marcado por la historia: Máxima Zorreguieta y Letizia Ortiz

La frialdad entre Letizia y Máxima Zorreguieta tiene antecedentes. La experta en realeza Pilar Eyre explicó en su canal de YouTube que el distanciamiento entre ambas reinas podría deberse a la cercana amistad que la monarca neerlandesa mantuvo en el pasado con la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI. Según Eyre, la relación de Máxima con Cristina de Borbón comenzó cuando la argentina residió en Barcelona y visitaba con frecuencia a la infanta.

Letizia Ortiz

"Yo creo que por eso no se ve con Letizia", aseguró la periodista, enfatizando que la relación entre ambas monarcas se limita a la cortesía diplomática. Como prueba de ello, Eyre señaló que Máxima no ha visitado a Letizia en ninguno de sus viajes a Madrid, a pesar de que su hija, la princesa Amalia de los Países Bajos, reside temporalmente en la capital española. "No hay constancia de visitas", concluyó la especialista en la Casa Real española.

Este nuevo episodio en la relación entre las monarcas refuerza la teoría de que, aunque en público se mantengan las formas, la amistad entre Letizia y Máxima sigue siendo un capítulo pendiente en la historia de la realeza europea.

N.L