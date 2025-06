Máxima Zorreguieta viaja al pasado y rescata un look de hace 15 años: diamantes y flores

Máxima Zorreguieta llegó sola a la cena de gala ofrecida en su honor en el Castillo de Praga, y volvió a conquistar todas las miradas. No solo por su carisma y sonrisa infalible, sino por su vestido: uno que los más atentos recordaron de otra época. La royal argentina eligió repetir un diseño de alta costura que había usado por primera vez hace quince años. Y con ese gesto, escribió un nuevo capítulo en la historia de la moda real.

El vestido en cuestión es una creación de la casa Valentino, que Máxima había lucido en 2010 durante la cena previa al casamiento de la princesa Victoria de Suecia. Se trata de una pieza romántica y sofisticada, con estampado floral, falda con volados, cinturón decorativo y un delicado top de seda bordada. Esta vez, lo combinó con un clutch rosa palo de VBH y pendientes de diamantes, logrando un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo actual.

Máxima Zorreguieta en República Checa

La "moda con memoria" de Máxima Zorreguieta

A sus 53 años, Máxima vuelve a demostrar que el glamour no pasa necesariamente por la ostentación, sino por la actitud. Repetir un look de archivo no solo es una decisión estética: también envía un mensaje. La reina de Holanda había utilizado este vestido en 2010 para la cena preboda de Victoria de Suecia y Daniel Westling y se volvió a llevar todas las miradas en esta ocasión. En tiempos donde la sostenibilidad se valora cada vez más, las royals que apuestan por el "re-wear", o moda circular, se destacan por su cercanía y conciencia.

En esta ocasión, la reina asistió sola al evento oficial en la República Checa, ya que su esposo, el rey Guillermo Alejandro, tuvo que permanecer en los Países Bajos por compromisos relacionados con la situación política local. Lejos de pasar desapercibida, Máxima se robó el centro de la escena y volvió a mostrar su dominio del lenguaje no verbal: impecable postura, gestos medidos y un estilo propio que ya es marca registrada.

No es la primera vez que la reina recicla una prenda icónica. En los últimos años, ha repetido varios looks —con sutiles cambios de accesorios o peinado— reafirmando que una pieza bien elegida puede tener muchas vidas. Y que en la moda, como en la realeza, todo es cuestión de cómo se lleva.

Con su estilo audaz, pero coherente, Máxima Zorreguieta consolida su lugar como una de las reinas más carismáticas y modernas del panorama internacional. Y lo hace, como siempre, sin perder su sello argentino.

F.A