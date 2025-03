El príncipe William y su relación con Harry: de hermanos inseparables a distantes

Los príncipes William y Harry, desde su niñez, capturaron la atención de todo el mundo mostrando su fuerte vínculo fraternal. Lo que comenzó como una relación de hermanos inseparables, poco a poco fue enfrentando desafíos y dejando cicatrices profundas que llevaron a que su relación se transformara, hasta convertirse en un vínculo distante y con frecuentes tensiones.

Príncipe William y Harry

En la realeza británica, pocas relaciones captaron tanto la atención del público como la de los príncipes William y Harry. Desde su infancia, marcada por la tragedia de la muerte a su madre, la princesa Diana, hasta su distanciamiento actual, los hermanos vivieron una gran montaña rusa emocional y eventos que fueron atravesaron la relación que solía ser de compañerismo y cariño.

A mediados de 2019, la imagen de los hermanos unidos, empezó a desvanecerse casi en su totalidad, sobre todo luego de que el duque de Sussex empezara a alejarse de la Familia Real. En un primer momento, muchos señalaron que Meghan Markle, su esposa, era la responsable de esta desvinculación.

Harry y Meghan Markle

En aquel entonces, se publicó el libro ‘Battle of Brothers’ (Batalla de hermanos) en este se hablaba que el punto de quiebre entre el Príncipe William y Harry se había dado luego de que saliera a la luz una denuncia contra la actriz, donde la demandaban por acoso laboral. Esto, sumado a que la joven no era del agrado del resto de la familia, empezó a sellar esta separación.

Pero en los últimos días se publicó la versión del duque de Sussex en su biografía, este libro da un nuevo panorama de la ruptura de la relación entre los hermanos. Las páginas relatan una vinculación que estuvo rodeada de tanto amor como de celos, competencia, y una eterna rivalidad, que se vio aumentada por las jerarquías institucionales.

Lady Di, y los príncipes William y Harry

En el libro, Harry expone más de 500 páginas de sus memorias, que remarcaban el gran dolor que le causaron los ‘pesos pesados’ de la Familia Real. Desde Isabel II hasta la propia Lady Di, diferenciaban a ambos niños como "The Heir" (el heredero) y a él cómo "The Spare" (el repuesto)."Había entrado en modo Heredero absoluto y no comprendía porque yo no actuaba en mi papel de Repuesto, como era mi deber", relató en sus memorias

Según expresa el hijo de Carlos III, la dinámica de diferenciarlos se instaló en su infancia, materializándose de a poco desde los detalles más mínimos, como que el dormitorio del príncipe William debía ser más grande que el de su hermano, hasta terminar marcando no solo su vida, sino toda la relación venidera entre ambos.

Harry y Meghan Markle

En la misma línea, el duque de Sussex apunta a que su hermano, a pesar de ser el mayor, marcaba una constante competencia entre los dos, enojándose incluso cuando dejaron elegir su uniforme de casamiento con Meghan Markle. A diferencia del heredero al trono, que tuvo que casarse con Kate Middleton con el traje que decidió Isabel II, que le correspondía por ser el siguiente en la línea al trono.

"Desde que éramos pequeños, Willie siempre había adoptado esa posición, ante todo. Yo tengo que acudir a él y arrodillarme expresa, directa y oficialmente si no, el heredero no me auxilia", relata Harry en sus memorias, anexando sus anécdotas de la infancia con otras más recientes.

Príncipe William y Harry

Por su parte, el libro deja en claro que ambos se quieren, desde el principio hasta las últimas páginas, pero deja en claro que la relación entre el príncipe William y Harry se distanció mucho antes de la llegada de Meghan Markle, simbolizando los desafíos y complejidades de las relaciones familiares en el contexto de la realeza. Sin embargo, la publicación de las memorias del duque de Sussex dejó entrever una versión de lo que sucedió para que ambos pasaran de inseparables a distantes.

