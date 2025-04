Aunque nació en el seno de una de las familias reales más elegantes y discretas de Europa, Raphaël Elmaleh Casiraghi, el hijo mayor de Carlota Casiraghi y el actor francés Gad Elmaleh, vive una infancia de lo más normal, gracias a los esfuerzos de sus padres por preservarlo de los flashes.

Poco se sabe de él, más allá de las contadas apariciones que protagoniza en eventos oficiales junto a su madre, sobrina del príncipe Alberto de Mónaco. Pero recientemente, su padre rompió parte de ese hermetismo al hablar de su hijo en una entrevista con el medio francés Le Monde, donde reveló que Raphaël heredó de él un agudo sentido del humor.

“Mi hijo me dijo hace poco que hacerse una prueba de PCR era como bucear bajo el agua. Me pareció una genialidad”, contó entre risas el humorista, quien no pudo ocultar el orgullo que le provoca ver crecer a su hijo con ocurrencias tan creativas como espontáneas.

Así es Raphaël Elmaleh, el hijo mayor de Carlota Casiraghi

Raphaël nació el 17 de diciembre de 2013 y es fruto de una relación que, aunque breve, dejó una huella importante tanto en Carlota como en Gad. La pareja estuvo junta tres años, pero tras su separación mantuvieron una relación cordial basada en el respeto y la crianza compartida. De hecho, Elmaleh se instaló en Francia para estar más cerca de su hijo, a pesar de su agenda internacional como comediante.

“No hablo demasiado sobre Carlota, pero puedo decir que es una madre maravillosa. Tenemos vidas muy distintas, sí, pero eso también enriquece a Raphaël. Se cría en dos mundos, con dos culturas y dos estilos de vida que, estoy seguro, le aportarán mucho en el futuro”, explicó el actor.

Y es que, en ese cruce de estos dos mundos parece gestarse una personalidad del pequeño. Tiempo atrás, Carlota contó que su hijo mayor le encanta leer y disfruta de clásicos como Tintín, Los Pitufos y El Principito. Además, le fascinan los caballos, una pasión que comparte con su madre, quien fue una destacada amazona antes de volcarse de lleno en la filosofía y la vida familiar.

A pesar de su linaje, Carlota y Gad hacen todo lo posible para mantener a Raphaël lejos del foco mediático. Solo en contadas ocasiones se lo ve participando de actos públicos, como el Día Nacional de Mónaco o eventos ecuestres en los que acompaña a su madre.

VO